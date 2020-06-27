لماذا يتألق المشاهير دائما؟.. 10 أسرار لا تعرفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سيد متولي

هل تساءلت يومًا لماذا يبدو المشاهير دائمًا متألقين على الرغم من التقدم في العمر، الحقيقة تكمن في أن هذه الفئة تمتلك جيشا من خبراء التجميل لمساعدتهم في الظهور بأبهى صورة ممكنة.

ويكشف "الخليج 365" سر تألق المشاهير، وفقا لما ذكره موقع Bright Side .

1- واقي الشمس

لا يمكن أن تحصل على بشرة جميلة وصحية دون الاستخدام المنتظم لواقي الشمس، يقول مامي ماكدونالد، خبير التجميل، إن أي جهود أخرى تقوم بها ستذهب سدى إذا أهملت هذه القاعدة، ينصح خبير تجميل مشهور آخر، الدكتور لانسر، باستخدام الكريم مع حماية من الشمس يومياً والحرص على تجديده طول فترة البقاء في الشمس.

2- احذر من التهاب الجلد

تحتوي معظم الكريمات المضادة للبقع على بيروكسيد البنزويل الذي يجفف الجلد ويزيد الالتهاب، لذلك لن تتخلص من البقع بحك الجلد، يوصي الدكتور هارولد لانسر باهتمامك بتقشير الجلد باستخدام حمض الساليسيليك أو اللاكتيك وأقنعة التطهير بالطين.

3- لا تنسى رقبتك

الرقبة هي جزء من جسد المرأة الذي يكشف عن عمرها في الحال، لذا من المهم جدًا العناية بها، فالجلد في هذه المنطقة حساس ويتطلب رعاية خاصة مثل وجهك.

4- افركي مكعبات الثلج على بشرتك

تنصح الدكتورة آفا شامبان، أخصائية الأمراض الجلدية في سانتا مونيكا بكاليفورنيا، بفرك وجهك بمكعب ثلج لبضع ثوان لمنع ظهور بشرتك باهتة، هذه الخدعة البسيطة تحفز الدورة الدموية.

5- تخزين أدوات التجميل بشكل صحيح

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حذرت الدكتورة ديبرا جاليمان، من تخزين أدوات التجميل الخاصة بك في الحمام، لأن الهواء الدافئ والرطب يجعلها تتلف سريعا، إذ يجب حفظ كريمات الوجه وملحقات التجميل الأخرى والتي لا تستخدمها كثيرًا في الثلاجة.

6- الحفاظ على نظافة كل ما يمس بشرتك

يقول الدكتور لانسر أنه لا يجب أن تلمس وجهك بأيدي متسخة، قم بتغيير أكياس الوسائد مرة واحدة في الأسبوع على الأقل إذا كان لديك نوع بشرة جافة أو عادية أو مرة واحدة كل ثلاثة أيام إذا كانت بشرتك دهنية، قم بتنظيف شاشة هاتفك الذكي من وقت لآخر.

7- لا تتعامل مع بشرتك بقسوة

توصي كريستي كيد، أخصائية العناية بالبشرة من بيفرلي هيلز، بعدم استخدام أي منتجات كاشطة للعناية بالبشرة (الدعك، الإسفنج، الفرش) إذا كنت تعاني من حب الشباب، لأن هذا يؤدي إلى التهاب أكثر خطورة، يحتاج أي نوع من الجلد إلى تطهير دقيق بدون صابون، ولتقليل الاحمرار والالتهاب، ضع قليل من الماء والأسبرين على البقع.

8- تدليك الوجه سيساعد على التخلص من البقع تحت عينيك

يوصي أولي هنريكسن بتدليك الوجه لإزالة البقع تحت العين، حيث يحفز التدفق اللمفاوي، وينعم الجلد، يمكنك القيام بذلك في المنزل، ليس من الصعب تعلمه.

9- اعتن بيديك

تتطلب اليدين قدرًا من العناية مثل الرقبة لأن الجلد رقيق وحساس، قومي بالأعمال المنزلية بارتداء القفازات، ورطبي بشرتك بانتظام بالكريم، يمكنك أيضًا وضع كريمات مضادة للتجاعيد على يديك وكذلك وجهك، ولا تنسَ واقي الشمس.

10- طهري بشرتك جيدا

تشير طبيبة الأمراض الجلدية ديبرا جاليمان، إلى أنه لا ينبغي عليك أبدًا الذهاب إلى النوم وبشرتك بها مكياج، إذا قمت بذلك، فسوف ينتهي بك الأمر بانسداد مسام الوجه.