علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة التونسية هند صبري، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة تجمعها بلاعبنا المحترف بصفوف ليفربول، محمد صلاح. معلقة: "مبروك فوز فخر العرب محمد صلاح، مع فريقه ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي". Advertisements متابعة: "تمنياتي بالتوفيق الدائم، مع دعائي لك أن تستمر فخر لنا كعرب، في انتظار لقب الهداف للمرة الثالثة". وأصبح اسم ليفربول، ومحمد صلاح، محور حديث الجميع وسط إشادة بما حققه "مو" مع الريدز هذا العام، حيث نجح ليفربول مؤخرا، في التتويج ببطولة الدوري الإنجليزي رسميا بعد غياب 30 عاما.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد فوز ليفربول بالدوري.. هند صبري لـ محمد صلاح: في انتظار لقب الهداف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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