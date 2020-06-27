فتح المساجد "عيد".. "أم محمد" توزع أرز بلبن على المارة والمصلين في سوهاج

علاقات و مجتمع

أكثر من 50 طبقا وعلبة أرز بلبن بالمكسرات، أعدتها "أم محمد" 31 عاما، لتوزيعها على الجيران والمارة والمصلين في محيط سكنها بمحافظة سوهاج، ابتهاجا بإعادة فتح المساجد.

فقرار عودة فتح المساجد الذي اتخذته الحكومة، عقب أشهر من غلقها بسبب تفشي فيروس كورونا، كان بمثابة ليلة العيد لدى الكثيرين، فرحين بعودتهم مجددا لبيوت الله.

الأمر الذي دفع السيدة الثلاثينية، إلى الاستيقاظ منذ الصباح الباكر، لإعداد المقادير والخطوات وملء وتعبئة الصحون بالأرز بلبن، احتفالا بالقرار، لتوزيعها على المصلين داخل مسجد السلام بمركز طهطا في سوهاج، مع رفع آذان الظهر اليوم.

تقول "هاجر. إ" 22 عاما: "أم محمد، تبقى جارتنا، واتفاجئنا الصبح بابنها بيخبط علينا يدينا أطباق الأرز باللبن، وبيقولوا عشان الجوامع رجعت تاني".

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متابعة خلال حديثها لـ"هن": "حالة كبيرة من الفرحة حسينا بيها كأننا في العيد ولا رمضان، خصوصا أن أولادها الثلاثة وجوزها كانوا بيساعدوها"

مستطردة: "عملت كميات كبيرة جدا، وزعت على العمارة والجيران، وجوزها نزل يوزع على المارة والمصلين في مسجد السلام، اللي في شارعنا".

تعب إعداد تلك الأطباق ربما هونه ابتسامة الجيران والمصلين بموقف السيدة، وزوجها، تؤكد "هاجر": "كنا سامعين صوت المصلين والأطفال وهما بيطلبوا تاني وهي مكملة بتعمل وتبعت ومبسوطة برد فعلهم".

مختتمة حديثها بالدعاء برفع البلاء وعودة البلاد لاستقرارها وحالتها الطبيعية.