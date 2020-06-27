الراجل هو السبب.. 4 جرائم عنف في أسبوع والضحية أنثى "فيديو وصور"

علاقات و مجتمع

ختان 3 شقيقات، واغتصاب، وإلقاء من البلكونة، وأخيرا قتل فتيات، بشكل مباشر أو غير مباشر كان الرجل سببا في جرائم عنف حدثت خلال الأيام القليلة الماضية ضد الأنثى، فهو الزوج والأب الذي بسببه وقعت تلك الحوادث.

وكانت تلك الوقائع هي حديث معظم رود مواقع السوشيال ميديا بسبب بشاعتها وقساوتها، يستعرضها التقرير التالي تفصيلا.

أم تقتل بناتها

"ريتاج"، 7 سنوات، و"جنا" 6 سنوات، قتلتهما الأم خنقا في غرفة نومهما في سبيل العيش حياة هانئة مع زوجها الذي كان بشكل غير مباشر السبب الرئيسي في وقوع الجريمة.

الجريمة التي هزت شبرا الخيمة، قالت الزوجة "سمية" في تفاصيلها أمام النيابة إنها أنهت حياة بناتها للتخلص من خلافات زوجها عليهما التي لا تنتهي، فهو يرفض الإنفاق عليها هي وبناتها، وكانت تنوى الانتحار بعد قتلهما ولكنها عدلت عن القرار.

وذهبت الأم للسوق بعد قتل الطفلتين كي تتفاجأ بمقتلهما لدى عودتها وتحبك الخطة، وبمجرد العودة صرخت واستدعت الجيران، علامات الخنق على رقبة البنات كانت السبيل لكشف جريمة الأم، والتي اعترفت بها تفصيلا فيما بعد، وبدوافعها.

رمي من البلكونة

خلافات زوجية مستمرة دفعت الزوج إلى إلقاء زوجته من الطابق الخامس في منطقة المطرية بالقاهرة، ورغم أن الجريمة أشيع في بدايتها أنها بسبب إصابة الزوجة بفيروس كورونا المستجد إلا أن التحاليل أثبتت سلبية النتائج.

وأصيبت الزوجة بإصابات بالغة في العمود الفقري، وتم حبس الزوج، وتأخذ النيابة أقوال الزوجة في سبب إقدام زوجها على إلقاءها من البلكونة، حيث سقطت على ظهرها أمام أحد المحال في الشارع.

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جريمة الدقهلية

حرض الزوج الذي يمتلك محلا للملابس بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية شخصا يدعى "أحمد.ر.ا" وشهرته أحمد العجلاتي، 33 سنة، على الذهاب لمسكن زوجته واغتصابها ليلصق بها جريمة شرف، ليتزوج من أخرى بسبب رفض أسرته تطليق الزوجة لأنها طيبة السمعة ولم تقصر فى حقه.

الزوج البالغ من العمر 24 عاما كان هو الأكثر ذكرا على مواقع التواصل الاجتماعي ولم يكن ذكره طيبا، فقد اتفق مع العامل على اغتصاب زوجته وهي لا تزال طالبة تبلغ من العمر 21 عاما، مقابل 100 ألف جنيه، وعندما استغاثت الزوجة من مغتصبها قتلها.

لم تتوقف الجريمة عند هذا الحد فالمتسلل دخل عليها مرتديا نقاب وبمجرد أن رأت وجهه صرخت الضحية، فما كان منه إلا أن قتلها خنقا باستخدام سلك "لاب توب"، كي يسيطر على الموقف ثم اغتصبها.

اعترف المتهم الرئيسي بعد ذلك بجريمته ومثلها أمام النيابة كما اعترف على تحريض زوج الضحية، والذي أراد إلصاق بزوجته تهمة شرف كي يطلقها بسهولة ويتزوج من أخرى.

ختان 3 شقيقات

استغل الأب غياب الأم، وقال للفتيات إنهن على وشك أخذ لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك بإحدى قرى محافظة سوهاج، ولكن ابنته الكبرى البالغة من العمر 14 عاما، والأكثر وعيا بين شقيقاتها، اعترفت تفصيلا على الطبيب الذي أجرى لها عملية الختان هي وأخواتها بالاتفاق مع الأب.

وكانت الأم هي المنقذ في تلك الواقعة، حيث أبلغت خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، من محافظة الإسماعيلية، تعرض بناتها للختان بسبب والدهن دون عملها، وبدوره المجلس أبلغ الجهات المعنية، وأحيل الأب والطبيب إلى محكمة الجنايات.