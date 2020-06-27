كيف تحددين احتياج وجهك لحقن فيلر أم بوتوكس؟.. استشاري تجميل يوضح

لايف ستايل

مع تقدم العمر، وظهور التجاعيد بالوجه، تلجأ العديد من السيدات لاستخدام تقنيات البوتوكس والفيلر لشد الوجه، والتجاعيد وملء مكانها، وعادة تقع أغلبهن في حيرة بينهما، دون معرفة استخداماتهما وفقا للمنطقة التي تظهر بها التجاعيد.

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ومن جانبه، أكد دكتور وائل غانم استشاري جراحات التجميل، والأستاذ المساعد بطب جامعة عين شمس، أنه يمكن للسيدة أن تعرف بنفسها احتياجها لحقن الفيلر أم البوتوكس، وذلك لعلاج تجاعيد الوجه.

وقال "غانم" ، أن التجاعيد المرتبطة بحركة العضلة المتواجدة في الجبهة وفي المنطقة المحيطة بالعين وتتوجب حقن تحتاج للبوتوكس.

أما التجاعيد الثابتة التي ترتبط بتجويف العين وتتواجد عند خط الابتسامة ومنطقة الماريونيت الواصلة بين الفم والدقن، قال "غانم" لـ"هن" أنها تحتاج لملء بالفيلر، وذلك بسبب حدوث هبوط في الجلد.

وأشار استشاري التجميل إلى أن ملء الوجه بالفيلر يعمل على رفعه وشده وإصلاح التجاعيد المتواجدة به، مع تحديد الخد وإعطاء مظهر "الكونتورينج".