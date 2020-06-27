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رانيا فريد شوقي تحتفل بتعافي شقيقتها من فيروس كورونا

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علاقات و مجتمع

رانيا فريد شوقي

نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورتين تجمعها بشقيقتها المخرجة عبير فريد شوقي، وعبرت خلالهما عن سعادتها بتعافي شقيقتها من فيروس .

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وظهرتا الشقيقتان وهما ترتديان "الكمامة" ومتباعدتان، حيث علقت "رانيا"، قائلة "احنا ملتزمين أهو.. أختي حبيبة قلبي ربنا ما يحرمني منك أبدًا.. لك الحمد والشكر يا رب على شفاها، ربنا يشفي كل مريض".

كانت المخرجة عبير فريد شوقي، أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا قبل أكثر من أسبوعين، والتزمت بالعزل المنزلي، حتى تم شفاؤها.

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