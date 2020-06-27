زينة عن ابنة أختها: بتحب تامر حسني أكتر مني.. والمطرب: أنا اللي باقيلها

علاقات و مجتمع

هنأت الفنانة زينة، ابن شقيقتها "حلا"، بعيد ميلادها، ونشرت لها مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

ومازحت "زينة" ابنة شقيقتها، بأنها تحب الفنان تامر حسني، أكثر منها: "أول فرحتي وبنتي حبيبتي، هي بنت أختي، أغلى ما في حياتي أختي حبيبتي.. أكبر مشاكلي معاها إنها بتحب تامر، أكتر ما بتحبني، علشان كده قولت أنزلها صورها مع تمورة.. شكرًا يا حلا.. كل سنة وانتي طيبة وسعيدة وناجحة وأشوفك يارب زي ما بدعيلك يا روح قلب خالتك".

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وتفاعل المطرب تامر حسني، مع منشورها قائلا: "استمري يا حلا يا قمر إنتي، أنا اللي باقيلك.. والصور تبينلك أهو، كل سنة وانتي حبيبة قلبي، وأشوفك دايمًا بتكبري وحواليكي ماما وخالتك العسل زيكا هانم".

كما تلقت العديد من التعليقات من أصدقائها الفنانين منهم الفنانة غادة عبدالرازق، التي علقت بـ"إيموشن" قلب، والفنانة صابرين التي علقت قائلة: "يا ختي الجمال والحلاوة الله أكبر ماشاء الله، كل سنة وانتي دايمًا أجمل حلا في الدنيا، وتفضلي تحبي تامر، أكتر من زينة.. يا رب نفرح بيكي ونشوفك أجمل عروسة في الدنيا، ما هي يا زينة، بتحب تامر، علشان هو اللي هيغنلها في فرحها.. فهمتي؟".