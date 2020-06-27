منة عرفة: باخد رأي ماما وبابا في حياتي بس القرار الأخير ليا

علاقات و مجتمع

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تحدثت الفنانة منة عرفة، عن حياتها الشخصية وعلاقتها مع أسرتها، قائلة: "عمر بابا وماما أو أخواتي، ضربوني، بس اتضربت كتير في التمثيل، وبستعين بأهلي في القرارات لأن مامتي كانت معايا في كل مشواري من البداية لحد دلوقتي، وبشاركها دايما وباخد رأيها، وبنقرا مع بعض السيناريوهات، بس القرار في الآخر ليا، مش عشان أنا متمردة، بس لأنهم ربوني على كده، ومامتي معوداني على المسؤولية من وأنا صغيرة".

وأضافت "عرفة" خلال اتصال عبر "سكايب"، ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومفيدة شيحة: "الفترة اللي فاتت معملتش فيها حاجة أوي بس، حاولت اشتغل على نفسي شوية، وكان في حاجات بتتعرض عليا".

وتابعت: "كنت بحاول على أد ما أقدر أختار الحاجة المناسبة ليا، لأن كان بيجيلي أدوار كبيرة أوي في السن، وأدوار صغيرة في السن، فكنت برفض، وأخدت ورش وابتديت اشتغل لأن الموضوع مش موهبة بس، والتمثيل مع الوقت في مدارس جديدة بتطلع ولازم أواكبها".