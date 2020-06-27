للوقاية من كورونا.. إجراءات يجب اتباعها قبل الذهاب إلى السينمات والمسارح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

قرر مجلس الوزراء، عودة المسارح والسينمات بطاقة 25%، بعد فترة كبيرة من الإغلاق، عقب ظهور فيروس كورونا المستجد.

لذا هناك مجموعة من الإجراءات التي يجب اتباعها للوقاية من فيروس كورونا أثناء الذهاب للسينما والمسارح، كما أورد موقعا "latimes" و" vulture".

- غسل اليدين جيدا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية قبل وبعد الخروج من السينما والمسارح.

- تجنب لمس الأسطح والمقاعد ومفاتيح الإضاءة داخل دور السينما.

- الحرص على ارتداء الكمامة والجوانتي، للوقاية من نشر العدوى.

- تجنب المصافحة مع الأصدقاء والأقارب المتواجدين في السينما والمسارح.

- الابتعاد عن الذهاب للسينما والمسارح في الأوقات المزدحمة.

- تجنب لمس العينين أو الفم أو الأنف.

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- استخدام المناديل الورقية عند السعال أو العطس، ثم التخلص منها فورا في سلة المهملات.

- استخدام الكحول لرش اليدين، لتعقيمها وتطهيرها.

- يجب ارتداء الجوانتي أثناء التعاملات النقدية.

- تجنب التجمعات مع الأشخاص الآخرين خارج السينما والمسارح.

- عند الشعور بالتعب من الأفضل البقاء داخل المنزل للراحة.

- يجب على العاملين تطهير وتعقيم دور السينما والمسارح باستمرار.

- من الضروري ارتداء العاملين الكمامة والجوانتي أثناء التعامل مع الزوار.

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