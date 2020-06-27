محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي:
حالة من القلق والخوف تجتاح طلاب الثانوية العامة خاصة مع تأدية الامتحانات بالتزامن مع جائحة كوفيد 19، نتيجة الخوف من العدوى خاصة مع احتمالية تعرض الطلاب للتواجد في الزحام أثناء الذهاب إلى الإمتحان أو عند الانتظار أو أثناء الدخول والخروج.
وهناك العديد من الاحتياطات الواجب اتباعها لوقاية الطلاب من العدوى.
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كانت هذه تفاصيل خبر لطلاب الثانوية العامة.. احتياطات يجب اتباعها عند التواجد في الزحام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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