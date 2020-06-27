لطلاب الثانوية العامة.. احتياطات يجب اتباعها عند التواجد في الزحام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي:

حالة من القلق والخوف تجتاح طلاب الثانوية العامة خاصة مع تأدية الامتحانات بالتزامن مع جائحة كوفيد 19، نتيجة الخوف من العدوى خاصة مع احتمالية تعرض الطلاب للتواجد في الزحام أثناء الذهاب إلى الإمتحان أو عند الانتظار أو أثناء الدخول والخروج.

وهناك العديد من الاحتياطات الواجب اتباعها لوقاية الطلاب من العدوى.

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