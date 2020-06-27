كم مرة في الأسبوع يجب تناول التونة.. وكيف تختار نوعا صحيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم:

التونة من أكثر الأطعمة المنتشرة في جميع أنحاء العالم، فهي مصدر جيد للبروتينات والأحماض الدهنية، وغنية بأوميجا 3 وفيتامين ب، لكنها تحتوي على نسبة عالية من معدن ثقيل سام وهو الزئبق.

يتسبب تواجد الزئبق بنسبة كبيرة في التونة إلى إثارة المخاوف بشأن تناولها، وفيما يلي بعض المعلومات التي نشرها موقع "health line" الطبي.

ما مدى تلوثها التونة بالزئبق؟

تحتوي العديد من الأسماك البحرية على الزئبق مثل سمك السلمون والمحار والإستاكوزا والبلطي، ولكن من الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية منه هو سمك التونة.

ويرجع السبب إلى وجود النسبة الأكبر من الزئبق في التونة هو أنها تتغذى على الأسماك الصغيرة التي تحتوي على نسب كبيرة من الزئبق، لم يستطع سمك التونة على التخلص من الزئبق بسهولة، لكنه يتراكم في أنسجتها بمرور الوقت.

ما هي مستويات الزئبق في أنواع السمك مختلفة؟

تقاس مستويات الزئبق في الأسماك عن طريق وحدة الميكروجرام، وفيما يلي بعض أنواع التونة الشائعة وتركيزاتها من الزئبق:

وتشير وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) إلى أن الكتلة المرجعية اليومية للزئبق تعتمد على وزن الجسم، أي أن 0.045 ميكروجرام من الزئبق لكل 406.25 جم من وزن الجسم يوميًا هي الجرعة الآمنة من الزئبق.

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ما هي مخاطر التعرض للزئبق؟

يسبب تناول الزئبق الموجود في التونة مخاطر على صحة الإنسان، لأنه يتراكم في أنسجة الجسم، ولقياس نسبة الزئبق الموجودة في جسمك تكون عن طريق اختبار تركيز الزئبق في الشعر والدم.

يمكن أن يؤدي تعرض الجسم لمستويات عالية من الزئبق إلى موت خلايا الدماغ، الأمر الذي يؤدي إلى ضعف المهارة الحركية وضعف الذاكرة والتركيز.

وقد يؤدي التعرض للزئبق أيضًا إلى القلق والاكتئاب، حيث أجريت دراسة على البالغين المعرضين للزئبق في العمل أنهم عانوا من أعراض الاكتئاب والقلق بشكل ملحوظ، كما يرتبط تراكم الزئبق بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب لأنه يتسبب في أكسدة الدهون الموجودة بالجسم.

كم مرة يجب أن تأكل التونة؟

التونة من الأسماك المليئة بالبروتين والدهون الصحية والفيتامينات، ولكنها تسبب خطرا للجسم عند تناولها كل يوم، وتوصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بأن يتناول البالغون من 85 إلى 140 جراما من التونة أي نحو مرتين أو ثلاثة أسبوعيًا، للحصول على ما يكفي من أحماض أوميجا 3 الدهنية والعناصر الغذائية المفيدة الأخرى.

كيفية اختيار التونة الصحية؟

عند شراء أسماك التونة يجب الانتباه لاختيار أنواع معلبة خفيفة؛ لا تحتوي على نسبة كبيرة من الزئبق، والتنويع بينها وبين سمك السالمون والمحار، وتجنب التونة الصفراء أو الزعنفة أكثر من مرة في الأسبوع.