في عيد ميلادها السادس والأربعين..شاهدي أجمل إطلالات نيكول سابا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 يونيو 2020 07:42 مساءً - احتفلت النجمة اللبنانية نيكول سابا يوم أمس بعيد ميلادها السادس والأربعين، حيث ولدت في الـ26 من شهر يونيو لعام 1974 في العاصمة اللبنانية بيروت.

وتخرجت نيكول سابا من كلية الآداب قسم علم النفس بالجامعة اللبنانية ببيروت، ثم بدأت مشوارها الفني بالعمل كموديل في فيديو كليب "عيني" لهشام عباس وحميد الشاعري، الذي تم تصويره في عام 1997، ثم انضمت بعدها إلى فرقة "الفور كاتس" اللبنانية عام 1998.

وكانت بداية نيكول سابا السينمائية في عام 2003، من خلال فيلم "التجربة الدنماركية" مع النجم عادل إمام.

وفي هذا الألبوم، جمعت لكِ "الخليج 365 نت" أجمل إطلالات نيكول سابا، لتستوحي منها ما يناسبك:



فستان أحمر بفتحة ساق جانبية

فستان أحمر بفتحة ساق جانبية



تتمتع نيكول سابا ببشرة بيضاء وشعر أشقر وهو ما يجعل اللون الأحمر بدرجاته المختلفة من أكثر الألوان التي تلائمها وتبرز جمالها، لذا حرصت على اختياره ليكون لون فستانها الذي ظهرت به على غلاف مجلة أحد المراكز التجارية الكبيرة في مصر.

وصُمم الفستان من أقمشة الكريب ذات اللون الأحمر الداكن، مع فتحة ساق جانبية وأكمام طويلة، وحزام عريض على الخصر من نفس لون وقماش الفستان.

تابعي المزيد:أجمل إطلالات النجمات بالجينز



نيكول سابا بفستان من القطيفة الأسود

نيكول سابا بفستان من القطيفة الأسود



اختارت نيكول سابا فستان أسود أنيق من القطيفة ذات الخرز الأبيض اللامع، لاعتماده في إطلالتها الأنيقة التي ظهرت بها خلال حفل رأس السنة في القاهرة.

وصُمم الفستان بأكمام طويلة تبرز الكتفين، مع فتحة ساق جانبية ورقبة عريضة تمتد من الصدر وحتى أعلى العنق.

تابعي المزيد:إطلالات صيفية للنحيلات من وحي هنا الزاهد

Advertisements



نيكول سابا بإطلالة رياضية

نيكول سابا بإطلالة رياضية



اختارت نيكول سابا إطلالة رياضية مُميزة للخروج في أوقات النهار، حيث ارتدت تيشرت أسود ذو أكمام طويلة مع بنطلون قطن ضيق باللونين الموف والأسود، وحذاء رياضي أنيق من القماش الأسود.

تابعي المزيد:إطلالات صيفية للعودة للدوام من نوال الزغبي



نيكول سابا بتنورة جلد قصيرة

نيكول سابا بتنورة جلد قصيرة



مع الرواج الكبير الذي حظيت به التنورات الجلد في الآونة الأخيرة، حرصت نيكول سابا على اعتمادها في أحد إطلالتها الشتوية الأنيقة، حيث ارتدت تنورة من الجلد الأحمر مع بلوفر ملون بالأسود والأحمر والأصفر، وحذاء بوت طويل أبيض اللون ذو كعب عالي، وقبعة من الصوف بنفس لون التنورة.

تابعي المزيد:البناطيل الواسعة صيحة الفاشينيستا العربيات



نيكول سابا بفستان أصفر قصير ذو أكمام طويلة

نيكول سابا بفستان أصفر



يبدو أن الأكمام الطويلة ذات الأكتاف الساقطة من التصميمات المُفضلة لنيكول سابا، حيث اختارت نفس التصميم ولكن لفستان صيفي قصير من الشيفون الأصفر، مع تصميم كشكش على أطراف الأكمام وحول الصدر.