قلادات كبيرة من مجموعات الأزياء الجاهزة موضة 2020

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 يونيو 2020 07:42 مساءً - ابتكر المصممون موديلات فريدة من القلادات كبيرة الحجم بعضها أتى بتصميم بسيط فيما تميز البعض الآخر بالترصيعات والتفاصيل المزدحمة والفاخرة.



إليكِ أجمل موديلات القلادات الكبيرة من مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2020، اختاري منها ما يعزز أناقتك في مختلف الأوقات.

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قلادات مزينة باللؤلؤ موضة 2020

JUNYA WATANABE





لا بد أنك قد لاحظتي سطوع نجم القلادات المصممة أو المزينة باللؤلؤ الأبيض، صيحة أعادت الستايل الملكي الراقي إلى الواجهة، قدمت ماركة آنا سوي Anna Sui تصميم فريد مؤلف من طبقات ومزدان بالكريستال، أما تصميم ماركة Junya Watanabe جاء أكثر عصرية حيث مزج بين اللؤلؤ والسلاسل المتشابكة.

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قلادات السلاسل موضة الموسم

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لسنا في حاجة إلى الإشارة إلى تصدر القلادات المصممة على هيئة سلاسل مؤلفة من حلقات متشابكة chain necklace، الموضة التي هيمنت بشكل كبير على اطلالات عارضات الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2020 قدمتها ماركة براندون ماكسويل Brandon Maxwell بحجم كبير يناسب المساء، أما ماركة Sacai فحرصت على تقديم موديل أكثر شبابية تكون من طبقات متعددة بأحجام مختلفة.





قلادات ضخمة لإطلالة خاطفة للأنظار

VALENTINO



يمكن لقلادة ضخمة أن تحول اطلالتك البسيطة إلى فخمة، لم نجد أجمل من موديلات غوتشي Gucci وفالنتينو Valentino لنضعها بين يديكِ وننصحك بتنسيقها مع أزياء ناعمة غير مطبعة ليبرز جمالها.





قلادات بلمسات صيفية لإطلالة مشرقة



لا غنى عن اللمسات الصيفية المميزة هذا الموسم، وظفت بعض الماركات مثل جيامباتيستا فالي Giambattista Valli الورود الملونة في خدمة تصاميمها، بينما قدمت ماركة برادا Prada قلادة مصممة من أصداف البحر البيضاء، قطعة مميزة تناسب أجواء العطلات الشاطئية.



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