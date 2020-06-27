موضة الريش تتناثر على منصات عروض أزياء ربيع وصيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 يونيو 2020 07:42 مساءً -

ما زال الريش مستكملاً رواجه الأخاذ ضمن عروض موسم ربيع وصيف 2020، فرصدناه متناثراً ومفعماً بالأنوثة الرقيقة على منصات أهم الدور العالمية لهذا الموسم.

فستان قصير من الريش من كريستان كووان Christian Cowan



زيّن الريش الكثير من التصاميم المميزة على منصات عروض ربيع وصيف 2020، فظهر من خلال فساتين السهرة سواء القصيرة أو الطويلة للإطلالة المسائية، أو من خلال البدلات الرسمية للإطلالات النهارية الراقية.

إذا كنت من محبات موضة الريش، عليك إذاً أن تعتمديها خلال ربيع وصيف 2020، فهي ستزيد من ألقك وتضفي المزيد من الأنوثة على إطلالتك. لذلك، فقد اخترنا لك في ما يلي أجمل تصاميم الريش التي رصدناها خلال العروض كي تنتقي منها ما يعجبك.

تابعي المزيد: الريش يطغى على فساتين السهرة خلال أسبوع الهوت كوتور في باريس

موضة الريش على منصات ربيع وصيف 2020

فساتين ريش موضة ربيع وصيف 2020

فستان سهرة بألوان منعشة مع أكمام من الريش من برابال غلورونغ Prabal Gurung



لا نستطيع أن ننكر فخامة فساتين الريش والرقي الذي تضفيه على أي إطلالة؛ حيث على كل امرأة أن تقتني في خزانتها على الأقل فستان ريش واحد. ولأن الريش يعتبر من التفاصيل الفاخرة التي تزيد من قيمة القطعة، جاءت موضة فساتين الريش مميزة على منصات عروض ربيع وصيف 2020 من توقيع أهم الماركات العالمية وأشهر المصممين.

رصدنا فساتين الريش بشتى الألوان ضمن عروض الموسم، بدايةً من اللون الأبيض مزركشاً فساتين الأعراس القصير، وقد لفتنا ذلك ضمن عرض جيفنشي Givenchy؛ وصولاً إلى الألوان الصيفية الحيوية والتي برزت على منصات عروض فالنتينو Valentino باللون البنفسجي الخلاب، وباللون الزهري الباهت من خلال فستان ريش ارتدته العارضة كايا جربير Kaia Gerber خلال عرض أليكساندر ماكوين Alexander McQueen.

Advertisements

ننصحك باختيار الفساتين المصممة بالكامل من الريش إذا ما كنت من ذوات القامة الرفيعة، أما للممتلئات اللاتي يردن اعتماد هذه الصيحة، فننصحهن باختيار فساتين بتفاصيل ناعمة من الريش لا تبرز ما يردن إخفاءه.

تابعي المزيد: موديلات فساتين خطوبة مزينة بالريش بوحي من النجمات

بدلات ريش موضة ربيع وصيف 2020

بدلة سوداء مع تفاصيل من الريش من عرض جيفنشي Givenchy



للإطلالات الرسمية الأنيقة، قدم المصممون ضمن عروض ريبع وصيف 2020 تصاميم مميزة من بدلات الريش Feathered suits، والتي جاءت باللون الأسود الكلاسيكي الذي لا يعطي فخامته لأحد.

اخترنا لك أيتها السيدة الأنيقة، بدلة رسمية باللون الأسود الراقي مؤلفة من جاكيت قصير يتناثر منها الريش وبنطلون من تصميم برابال غورونغ Prabal Gurung.

نسقي هذه البدلة مع حذاء بكعب من الجلد اللميع الأسود patent pump لإطلالة ملفتة.

كما وأعجبتنا البدلة السوداء بتصميمها ال tailored الأخاذ على منصة عرض جيفنتشي Givenchy، والذي زيّن أكمام الجاكيت الريش الأبيض بطريقة جداً ناعمة، مضفياً عليها لمسة من الأنوثة.

لا تعتمدي هذه البدلة إذا كنت من ذوات البطن الممتلئ حيث أن حزام الخصر سيبرزها بشكل أكبر.

تابعي المزيد: أزياء الريش تتألق من جديد.. اعتمديها على طريقة أحلام