عبايات صيفية ناعمة من وحي زوز محمد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 يونيو 2020 07:42 مساءً - تحتار الكثير من الفتيات الشابات في اختيار عباياتهن، لذا يلجأن لمدونات الموضة والمشاهير الخليجيات؛ ليستوحين منهن موديلات العبايات، ولفصل الصيف الحالي؛ اعتمدت البلوجر زوز محمد عدة خيارات للعبايات الخفيفة المحتشمة والمنسقة ببساطة وأناقة عالية، فاستوحين منها ما يناسبكن.



خيارات العبايات السوداء



للعبايات السوداء التي تضفي لإطلالتك مظهرًا أكثر احتشامًا وأناقة، يمكنكِ أن تستوحي من زوز عدة خيارات؛ كارتدائها لعباية سوداء مزينة بخطوط بيضاء، وعباية مزينة بقماش رمادي ناعم، وأخرى مطرزة بالفصوص الخضراء؛ لإطلالة عصرية، وجمعنا لكِ من وحيها أيضًا عباية مزينة بقماش بنيّ وعباية مزينة بقماش أزرق ناعم؛ لمظهر أنثوي.

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إطلالات العبايات الملونة



للعبايات الملونة بألوان الصيف المرحة، ارتدت زوز محمد عباية بنفسجية مطرزة بفصوص لامعة؛ لخيار أنثوي، وظهرت بعباية زهرية مزينة بخطوط حمراء وأزرار؛ لإطلالة شبابية، وأطلّت بعباية كحلية مزينة بخطوط بيج؛ لمظهر ناعم وأنيق.

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