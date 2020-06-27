تنانير صيفية منفوشة للمحجبات من مدونات الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 يونيو 2020 07:42 مساءً - تعتمد الفتيات الشابات خلال فصل الصيف على العديد من التنسيقات الشبابية بالتنانير، ولا سيّما المنفوشة؛ لتعطي مظهرًا صيفيًّا أنيقًا ومرحًا ومناسبًا لأجواء الصيف الحارة، ومن وحي مدونات الموضة جمعنا لكِ عزيزتي عدة خيارات؛ لتتألقي بها في فصل الصيف الحالي، فاستوحي منها ما يناسبكِ.



تنسيقات بالتنانير الصيفية من نورهان حسن

نورهان حسن



فضّلت مدونة الموضة نورهان حسن اختيار التنانير الصيفية بطرق شبابية أنيقة، ومنها نسقت تنورة بنفسجية وتيشيرت أبيض مزينًا بالزهري مع قميص زهري ناعم؛ لخيار أنثوي، واختارت تنورة سوداء مزينة بطبعات زهرية مع بلوزة سوداء واسعة؛ لمظهر أنيق وفاخر، وتأنقت بتنورة بيضاء مع قميص من الجينز؛ لإطلالة شبابية مرحة.

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خيارات التنورة من آية فوزي

آية فوزي



ارتدت آية فوزي عدة تنانير منفوشة بموديلات متنوعة، منها تنورة برتقالية بموديل ناعم مع بلوزة سوداء؛ لمظهر عصري، وظهرت بتنورة ومعطف باللون الزهري مع تيشيرت أبيض؛ لإطلالة شبابية، وأطلّت بتنورة بيضاء مزينة بزهور مع تيشيرت أبيض وقميص بدرجة مميزة من الأخضر، ولزيّ حيادي أكملت التنورة الرمادية بقميص أبيض ناعم.

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إطلالات التنورة المنفوشة من جهاد البنا

جهاد البنا



تألقت جهاد البنا بخيارات التنانير المنفوشة بطرق مختلفة، حيث أكملت التنورة الزهرية مع قميص زهري ناعم بدرجة أفتح؛ لزيّ أنثوي ناعم، وتجمّلت بالتنورة السوداء مع قميص أحمر بطبعات الكاروهات، وتزينت بتنورة زهرية منفوشة بطبقتين مع قميص من الجينز الأزرق؛ لمظهر شبابي مرح.

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