تنسيقات كاجوال بالبنطال للمحجبات من وحي جهاد البنا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 يونيو 2020 07:42 مساءً - اعتمدت مدونة الموضة والمؤثرة في مجال الجمال والأزياء جهاد البنا عدة خيارات كاجوال بأسلوب عصري مميز مناسب للشابات في عمرها، ومن وحيها جمعنا لكُنّ عدة خيارات لها، منسقة بأناقة وعناية عالية؛ لتخترن منها ما يناسبكن في العمل والمناسبات اليومية.



تنسيقات محتشمة ببنطال الجينز الأزرق



إن كنتِ من محبات ارتداء بنطال الجينز في خياراتك اليومية أو في العمل؛ فيمكنكِ أن تختاري من وحي جهاد البنا تنسيقها لبنطال الجينز الأزرق مع بلوزة زهرية برسمة كرتونية، أو ظهورها بالجينز مع بليزر سماوي وتيشيرت أبيض؛ لإطلالة مرحة، أو ارتداءها بنطال الجينز مع قميص برتقالي طويل؛ لخيار محتشم، أو اختيارها للجينز مع بلوزة بيضاء ومعطف طويل بكاروهات ملونة؛ لإطلالة عملية أنيقة.

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إطلالات كاجوال بالبنطال



للخيارات الكاجوال المريحة، تأنقت البنا ببنطال رمادي مع بلوزة ومعطف يكسوهما اللون الأبيض؛ لمظهر حيادي ناعم، وتجمّلت ببنطال بيج واسع مع قميص وتيشيرت باللون الأبيض، وأطلّت ببنطال زهري واسع مع بلوزة بيضاء؛ لخيار أنثوي، ونسقت بلوزة بيضاء مع بنطال ومعطف فيروزيَّيْن مزيَّنين بخطوط بيضاء؛ لإطلالة رياضية مرحة، وارتدت بنطالًا أسود مع تيشيرت أبيض برسمة كرتونية مع بليزر برتقالي؛ لمظهر رسمي بأسلوب عصري.

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