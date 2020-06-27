إطلالات النجمات العرب على إنستقرام تلهمك أجمل تسريحات الشعر و المكياج

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 يونيو 2020 07:42 مساءً - في ظل غياب الحفلات الفنية والإطلالات التلفزيونية، لا تجد الفنانات العرب سوى موقع إنستقرام للظهور بشكل دائم والتواجد على الساحة من خلال مشاركة صورهن التي يعتمدن فيها أجمل تسريحات الشعر وأساليب المكياج العصرية التي تبرز جمالهن وتعزز من أناقتهن.

وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة من إطلالات النجمات عبر إنستقرام التي تلهمك أجمل تسريحات الشعر وأساليب المكياج.



شيلاء سبت

شيلاء سبت



تألقت النجمة الشابة شيلاء سبت في أحدث صورها على إنستقرام، بمكياج عصري ملوّن يمزج بين ألوان الزهري بشكل أساسي والبرتقالي والأرجواني، بلمسة معدنية على منبت الرموش العلوية والسفلية، مع الرموش الاصطناعية الطويلة والكثيفة. كما اختارت تسريحة شعر صيفية حيوية، ترتكز على الشعر القصير المموج مع الغرة المربوطة المسحوبة الى الخلف.

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زينب فياض

زينب فياض



بعدما ابتعدت مؤخراً عن مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت زينب فياض، ابنة النجمة هيفاء وهبي، حديثاً عبر إنستقرام بمكياج عيون ترابي ناعم، مع تحديد خط الرمش السفلي باللون الأخضر البترولي، الى جانب تسريحة الشعر الناعم المنسدل.



نور الغندور

نور الغندور



كذلك، اعتمدت النجمة نور الغندور في أحدث صورها عبر إنستقرام، مكياجاً راقياً وأنيقاً، يرتكز على العين المسحوبة، ولون البشرة الموحد، وأحمر الشفاه الوردي الخفيف، الى جانب تسريحة الشعر المنسدل المستقيم مع الغرة الجانبية.

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كارلا حداد

كارلا حداد



مقدمة البرامج كارلا حداد، نشرت مؤخراً صورة عبر إنستقرام اعتمدت فيها مكياج عيون زهرياً لامعاً، مع الأيلاينر الأسود المسحوب الى خارج العين والرموش الاصطناعية الكثيفة جداً. كما اختارت تسريحة ذيل الحصان المنخفضة مع الغرة النصفية المسحوبة الى الخلف.

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نوال الزغبي

نوال الزغبي



النجمة نوال الزغبي ظهرت بإطلالة صيفية مشرقة وأنيقة عبر إنستقرام، اعتمدت فيها مكياج عيون خفيفاً، الى جانب أحمر الشفاه الكلاسيكي المات. في المقابل، اعتمدت تسريحة البيتش الويفي الأنثوية، التي تعد من أكثر تسريحات الشعر الصيفية رواجاً بين النجمات، مع الغرة النصفية المرتفعة قليلاً.



دانييلا رحمة

دانييلا رحمة



أما النجمة اللبنانية دانييلا رحمة، فاعتمدت في أحدث إطلالاتها على إنستقرام، مكياجاً ناعماً جداً يرتكز على لون البشرة الموحد وأحمر الشفاه النيود اللامع. أما تسريحة الشعر فاختارتها مموجة منسدلة على الظهر والأكتاف، الى جانب الغرة النصفية.

تابعي المزيد: إطلالات النجمات العرب على إنستقرام تلهمك أجمل تسريحات الشعر وأساليب المكياج