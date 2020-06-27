كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 يونيو 2020 07:42 مساءً - خطوات تؤخر ظهور التجاعيد على العنق، هي أكثر ما يجب ان تحرص عليه كل سيدة وفي أبكر وقت ممكن. إذ ما من سن مبكرة جداً للاهتمام بجمال العنق (الرقبة)، من اجل تأخير ظهور الخطوط والتجاعيد عليه.

غالبا ما تركز السيدة أو الشابة على استخدام مستحضرات العناية بالوجه والعينين، فيما تنسيان الاهتمام بالبشرة على مستوى العنق. ومعلوم انه انطلاقاً من سن الثلاثين، وفي حال عدم الاهتمام مسبقا بسلامة العنق وجماله، تبدأ الخطوط والبقع الداكنة بالظهور. حضرنا مجموعة من النصائح والارشادات التي من شأنها ان تؤخر ظهور التجاعيد حول العنق، حفاظا على مظهر شبابي متجدد.



1- التدليك:

التدليك باتجاه واحد

تماما كما تحرصين على تدليك ظهرك ووجهك، يحتاج العنق الى جلسات تدليك، شرط الا تتخطى مدتها 10 دقائق الى 15 دقيقة. كما على التدليك أن يكون لطيفا إذ ان بشرة العنق تكون اكثر ليونة من بشرة الوجه. على التدليك أيضا ان يتم باستخدام راحتي اليدين وتمرريهما بشكل عمودي وباتجاه واحد وهو من الاسفل الى الاعلى، فيما ان اي حركات اخرى كالدوائر او الخطوط الافقية تؤذي اكثر مما تنفع.



2- الزيوت:

تدليك العنق بالزيوت

الزيوت من شأنها ان تطري هذه المنطقة. إنما يجب ان تجيدي اختيارها، لا تختاري مثلا الزيوت التي تتمتع بتركيبة سميكة واحرصي على اختيار الانواع الطبيعية. فعلى سبيل المثال، زيت جوز الهند يعتبر زيتاً سميكا، لذلك اذا اردت استخدامه فلا تكثري الكمية كما يمكن مزجه بالقليل من المياه. من الخيارات التي ينصح بها لتدليك العنق، زيت الزيتون، زيت اللوز، زيت البابونج، زيت الاوكاليبتوس، والزيت المستخرج من الورد.



3- التقشير:

تقشير العنق

كما تعمدين الى تقشير الوجه، هكذا يجب ان تولي اهمية لتقشير العنق. إنما في هذه الحال، يجب اختيار مستحضر ناعم على العنق، لانه وكما ذكرنا بشرة العنق طرية جدا وناعمة ورقيقة اكثر من بشرة الوجه. كذلك يجب ان يتم التقشير باتجاه عمودي من الاقل الى الاعلى شرط الا تتخطى مدته الخمس دقائق. يمكن تقشير العنق مرتين الى ثلاث في الاسبوع.

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4- تنظيف العنق:

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العنق يحتاج ايضا الى العناية المستمرة

خلال الاستحمام، لا تنسي تنظيف العنق، إنما لا تستخدمي ليفة الاستحمام الخشنة في هذه المنطقة او الصابون الذي تستخدمينه لوجهك او لجسمك. في المقابل، ينصح باستخدام غسول الوجه اللطيف على العنق او غسول الجسم الذي يتمتع بدرجة حموضة متوازنة.



5- كريم الوقاية من الشمس:

كما تحمين وجهك من اشعة الشمس الضارة والعوامل الملوّثة، كذلك يجب ان تحمي عنقك من هذه الاخطار نفسها. لهذا لا تترددي في تمرير كريم الوقاية من الشمس على عنقك.



6- فيتامين "إي" (Vitamin E.):

احتفظي بكريم يحتوي على فيتامين "إي" لعنقك ودلكي عنقك به كل يوم، بحركات عمودية من الاسفل الى الاعلى.



7- ازالة المكياج:

عنق المرأة يفضح سنها

غالبا ما تصل ريشة المكياج الى منطقة العنق، سواء لوضع الفاونديشن او احمر الوجنتين (Blush). أما عند غسل الوجه وازالة المكياج، فإن غالبية السيدات ينسين تنظيف العنق. لذلك من الضروري استخدام الدوائر القطنية من اجل ازالة اي رواسب مكياج قبل غسل العنق جيدا، لكي يتسنى لمسام البشرة التنفس من جديد.

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