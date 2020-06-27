الطرق الصحيحة حول كيفية مزج ألوان صبغات الشعر

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 يونيو 2020 07:42 مساءً - إنَ صبغ الشّعر في المنزل في وقتنا الحالي بات أمرًا سهلًا للغاية؛ نظرًا لتوفّر الصّبغات التّجارية المتعددة الألوان، ويمكن الحصول على لون الشعر الأشقر أو الأحمر في المنزل دون الحاجة لصبغه في الصالونات، حتى لو كان لون شعرك أسود. لكن، يجب استخدام المواد والطّرق الصحيحة ومعرفة بعض الأمور قبل تطبيقها على الشعر. إليك، الطرق الصحيحة حول كيفية مزج الألوان لصبغات الشعر والتي تمتاز بنتائجها المضمونة:

كيفية مزج ألوان صبغات الشعر بالطرق الصحيحة

الطرق الصحيحة لمزج ألوان صبغات الشعر

أولا: معرفة رقم سائل الأوكسجين اللازم لخلط الصبغة، فهو مادة مكونة من بيروكسيد الهيدروجين يدمج مع الصبغة لمنح الشعر التفتيح اللازم. لذلك، يجب اختيار الرقم الملائم للدرجة اللونية المطلوبة على النحو الآتي:

عيار 20٪‏: يمكنه أن يفتح الشعر الطبيعي درجتين فقط.

عيار 30٪‏: يساعد في تفتيح الشعر الطبيعي ثلاثة درجات.

عيار 40٪‏: يساعد في تفتيح لون الشعر الطبيعي 4 درجات وأكثر.

ثانيًا: طرق ومقاييس مُعيّنة لصبغات الشعر للحصول على نتيجة الألوان الآتية:

كيفية صبغ الشعر في المنزل

اللون البني المتوسط اللون: نخلط اللون الأشقر الرمادي الخافت أو الفاتح جدًا مع الأشقر الثلجي بنسبٍ متساوية مع نسبة (30%) من الأكسجين.

اللون البني البندقي الخافت: نخلط الأشقر الرمادي الخافت جدًا مع الأشقر الثلجي، ونضع نسبة (40%) من الأكسجين.

اللون البني الغزالي: نمزج الأشقر الرمادي الخافت أو الأشقر الفاتح مع الأشقر المتوسّط، ونضع نسبة (30%) من الأكسجين.

اللون العسلي الفاتح: نمزج الأشقر البندقي مع الأشقر الثلجي الفاتح مع نسبة (40%) من الأكسجين.

اللون العسلي المتوسط: نخلط الأشقر البندقي مع الأشقر الثلجي الفاتح مع نسبة أكسجين بتركيز (30%).

اللون البني كالشوكولاتة الفاتحة: نخلط بني شوكولاتة مع الأشقر الثلجي، مع نسبة أكسجين بتركيز (40%).

اللون البني كالشوكولاتة الغامقة: نخلط الأشقر الرمادي الفاتح مع البني الشوكولاتة مع نسبة تركيز أكسجين بنسبة (30%).

اللون الكراميل النحاسي: نخلط الأشقر الرمادي الفاتح مع أكسجين بتركيز(30%).

اللون البني الخريفي الفاتح: نخلط الأشقر الرمادي الفاتح مع الأشقر الفاتح جدًا، ونسبة أكسجين (30%).

اللون الذهبي الأشقر: نخلط الذهبي الأشقر مع الأشقر الخافت جدًا، وأكسجين بنسبة (30%).

اللون الكستنائي: نخلط الأشقر الرمادي الفاتح مع الكستنائي الفاتح ونسبة الأكسجين بنسبة (30%).

اللون البنّي الفاتح: نمزج البني الفاتح مع الأشقر الرمادي الخافت مع نسبة أكسجين بنسبة (30%).

اللون الأشقر الفاتح: نمزج الأشقر الفاتح جدًا مع الأشقر الفاتح، ونضع نسبة أكسجين بتركيز (30%).

اللون البني المائل إلى الاحمرار: نخلط الخريفي المتوسّط مع الأشقر الرمادي الخافت جدًا، مع نسبة أكسجين بتركيز (30%).

عندما يكون الشعر أسود غامق من الأفضل وضع تركيز أكسجين (40%) بدلًا من (30%).

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نصائح هامة للحفاظ على لون الشعر المصبوغ

طرق العناية بالشعر المصبوغ



تعرّفي معنا، على الخطوات والنصائح من خبراء مصفّفي الشعر حول كيفية الحفاظ على لونك جديدًا ولامعًا وحيويًا:

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اختيار نوع الصبغة المُناسب: من المهم جدًا اختيار صبغة مُناسبة لا تحتوي على مواد كيميائيّة مُضرَة؛ حتى لا تُسبِّب الأذى للشعر.

عند صبغ الشعر في المنزل، لا بُدَّ من قراءة التعليمات المُرفَقة مع عبوة الصبغة بعناية، والالتزام بالوقت المُحدَّد لها.

من المهم جدًا اختيار مُنتَجات مُناسبة للعناية بالشعر المصبوغ، وذلك باستعمال بلسم، وشامبو خاليَين من المواد الكيميائيّة الضارَة؛ حفاظًا على زيوت الشعر الطبيعيّة، ويمنع تلاشي لون الصبغة.

التخفيف من استعمال مُجفِّفات الشعر قدر الإمكان، خصوصًا بعد صبغه؛ لما يلحق بالشعر من ضرر كبير. لذا يُفضَل ترك الشعر في الهواء حتى يجفّ وحده.

بعد صبغ الشعر، تصبح هذه العمليّة مُغرية جدًا؛ حيث يتمّ تكرارها دائمًا، إلّا أنّه لا بُدّ من المعرفة بأنَّ كثرة الصبغات للشعر تُعَدُّ أمرًا مُضرّاً له؛ لذا يجب منْح الشعر بعض الوقت لكي يرتاح قبل إعادة صبغه من جديد، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم الإفراط في عمليّة الصبغ.

استخدام شامبو، وبلسم خاليَين من مادّة الكبريتات؛ إذ تُعتبَر هذه المادّة مُضرَّة بالشعر، وتُسبِّب الجفاف له، كما أنَّها تُعرِّض الصبغة للزوال بشكلٍ أسرع.

عند شطف الشعر، يُنصح باستخدام الماء البارد أو الفاتر؛ لغسل الشعر المصبوغ، مع تجنُّب استخدام الماء الساخن؛ وذلك لأنَّه يترك مَسام فروة الرأس مفتوحة، ممَّا يُؤدِّي إلى زوال لون الصبغة بشكلٍ أسرع.

تجنُّب غسل الشعر مُباشرة بعد الصبغة؛ لأنَّ ذلك يُعرِّض الشعر لتلاشي الصبغة عنه؛ إذ يُفضَّل الانتظار لمُدَّة 72 ساعة قبل غسله مرَّة أخرى.

عدم غَسْل الشعر المصبوغ أكثر من مرَّتين، أو ثلاث مرَّات في الأسبوع؛ لأنَّ ذلك يُسرِّع عمليّة زوال الصبغة، ويُعرِّض الشعر للجفاف.



خلطات طبيعيّة للعناية بالشعر المصبوغ

خلطات طبيعية للعناية بالشعر المصبوغ

يحتاج الشعر المصبوغ الى العناية والاهتمام؛ لحمايته من الجفاف والتلف من خلال تطبيق خلطات طبيعية تُعنى بهذه الغاية. وإليك، أفضلها:



خلطة الأفوكادو والموز وزيت الزيتون

تُساعد هذه الخلطة في الحفاظ على صحة الشعر



تُساعد هذه الخلطة في ترطيب الشعر المصبوغ، وإصلاح التالف منه.

المكوِّنات:

نصف ثمرة من الأفوكادو.

موزة ناضجة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

يُهرس الأفوكادو، والموز داخل وعاء الخلط، حتى يُصبح المزيج ناعمًا. ثم، يُضَاف زيت الزيتون إلى المزيج، ويُخلَط جيدًا.

يُوضَع المزيج على الشعر من الجذور إلى الأطراف، ويُترَك لمُدَة ساعة تقريبًا. ثم، يُشطَف الشعر بالماء البارد، وشامبو خفيف خالٍ من الكبريت.

تُكرَّر هذه الخلطة مرَّة في الأسبوع.

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خلطة البيض والمايونيز

خلطة البيض والمايونيز لحماية الشعر المصبوغ من التلف



تُساعد هذه الخلطة في تقوية الشعر وترطيبه وأيضًا حمايته من التلف.

المكوِّنات:

بيضة واحدة.

ملعقتان كبيرتان من المايونيز.

طريقة التحضير:

تُخلط جميع المكونات جيدًا للحصول على مزيج ناعم. ثم، يُغطَّى الشعر بالمزيج مع التركيز على أطرافه، ويُترَك عليه لمُدَّة 45 دقيقة.

يُغسَل الشعر بالماء البارد، وشامبو خفيف خالٍ من الكبريت. تُكرَّر الوصفة مرَّة في الأسبوع.

تُكرَّر هذه الخلطة مرتين في الأسبوع.

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