كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 يونيو 2020 07:42 مساءً - تتمتع المرأة الكورية ببشرة نقية ومشرقة وشعر ناعم كالحرير، فهي ورثت من الجدات الكوريات ماسكات طبيعية لتنعيم الشعر وخلطات طبيعية لتبييض البشرة، تجعل من إطلالة المرأة دائمة التوهج والجاذبية والجمال. وفي هذا المقال، نرصد كيفية تبييض البشرة وتنعيم الشعر على طريقة المرأة الكورية من خلال ماسك طبيعي وأقوى خلطة طبيعية.



ماسك طبيعي لشعر حريري بأسلوب الكوريات

ماسك طبيعي لشعر حريري بأسلوب الكوريات



المكونات

لتحضير هذا الماسك، أنت تحتاجين الى المكونات التالية: ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون، ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، ملعقة كبيرة من زيت السمسم، صفار بيضة واحدة ونصف كوب من ماء الأرز.



طريقة التحضير والتطبيق

في الخلاط الكهربائي، اخلطي جيداً صفار البيض، من ثم أضيفي إليه زيت الزيتون وزيت السمسم وزيت جوز الهند وماء الأرز. استمري في الخلط الى أن تتجانس المكونات مع بعضها البعض. بعدها، طبقي الماسك على شعرك بالتساوي، من جذوره حتى وحتى أطرافه. واتركيه على شعرك مدة ساعة كاملة. وعند انتهاء المدة المطلوبة، اغسلي شعرك، وستلاحظين النتيجة على الفور.

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خلطة طبيعية لتبييض البشرة من المرأة الكورية

خلطة طبيعية لتبييض البشرة من المرأة الكورية



مكونات الخلطة

- ملعقتان كبيرتان من الأرز الناعم.

- 3 ملاعق كبيرة من ماء الورد.

- ملعقتان كبيرتان من النشا.



طريقة التحضير والتطبيق

في البداية، اخلطي كلاً من الأرز الناعم والنشا، من ثم أضيفي إليهما تدريجاً ماء الورد. حركي المكونات جيداً الى أن تصبح خليطاً كريمياً ناعماً، وبإمكانك إضافة المزيد من ماء الورد إذا احتجت الى ذلك. اغسلي وجهك بالغسول الملائم، جففيه، وطبقي الخليط عليه واتركيه مدة نصف ساعة. ثم افركي بشرة وجهك بأطراف أصابعك بحركات هادئة، بعدها شطفيها بالمياه الدافئة.



فوائدها

- تنقي البشرة وتخلصها من كل الشوائب.

- تشد البشرة وتقلل من التجاعيد والخطوط الدقيقة.

- تعمل على تبييض البشرة وتوحيد لونها.

- تساهم في ترطيب البشرة وتعزيز مرونتها.

- تساعد في تقشير البشرة وإزالة الخلايا الميتة عن سطحها.

- تجدد خلايا البشرة وتعزز عملية إنتاج الكولاجين فيها.

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