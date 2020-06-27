مناكير أبيض موضة صيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 يونيو 2020 07:42 مساءً - يعد المناكير الأبيض خياراً كلاسيكياً ملائماً لكافة الأوقات، فهو يضفي على الأظافر مظهراً أنيقاً من دون عناء، ولمسة من الرقي والإشراقة. إلا أنه بإمكانك تزيين طلاء الأظافر الأبيض بأجمل الرسومات العصرية الملائمة للأيام العادية كما المناسبات والحفلات.

وفي هذا المقال، سنقدم لك صور مناكير أبيض مزيّن بـ أجمل رسومات الأظافر.



مناكير فرنسي بالاتجاه المعاكس

مناكير فرنسي



عند اعتماد المناكير الفرنسي، اعتدنا دائماً على استخدام المناكير الأبيض على مقدمة الأظافر. لكن، آن الأوان للتجديد والتغير، من خلال اعتماد المناكير الفرنش بطريقة معاكسة، أي تطبيق المناكير الأبيض على قاعدة الظفر، بطريقة ناعمة جداً. وهذا الأسلوب الجديد في تزيين الأظافر مثالي لحفلات الزفاف والمناسبات والأعياد، وللأيام العادية أيضاً.



المناكير الأبيض المزين بالنجوم السوداء

المناكير الأبيض المزين بالنجوم السوداء



تزيين الأظافر بالنجوم موضة رائجة جداً، وهو يلاقي انتشاراً كبيراً بين النساء. بالتالي، لا تترددي في اعتماد المناكير الأبيض المزين بالنجوم السوداء، من خلال تطبيق المناكير الأبيض على كامل الظفر، ومن ثم رسم نقاط سوداء صغيرة باستخدام الفرشاة، وتطبيق رسمة النجوم السوداء الناعمة على الأظافر بطريقة متناغمة بعيداً عن المبالغة.

تابعي المزيد :موديلات أظافر بألوان مشرقة لصيف مليء بالحيوية



المناكير الأبيض المزين بالورود

المناكير الأبيض المزين بالورود



المناكير الأبيض المزين بالورود الملونة طريقة مثالية للحصول على إطلالة حيوية ومنعشة ، وإضفاء لمسة من التميز على مظهرك. قومي أولاً، بتطبيق المناكير الأبيض على كامل الأظافر، من ثم ارسمي بتلات ورد صغيرة وملونة عند قاعدة الظفر، وأضيفي نقطة زرقاء في وسط كل وردة، وذلك باستخدام أداة تنقيط.

Advertisements



المناكير الأبيض المزين بالألوان المائية

المناكير الأبيض المزين بالألوان المائية



الألوان المائية هي موضة رائجة جداً ، ابتداء من المكياج المائي الى ألوان المناكير المائية. بالتالي، يشكل المناكير الأبيض المزين بالألوان المائية خياراً مثالياً لك، حيث يزين أظافرك بأجمل طريقة. ولتحقيق تصميم الأظافرهذا، طبقي المناكير الأبيض على كامل الأظافر، من ثم أضيفي الألوان المائية في منتصف الظفر. ولإضفاء لمسة من التميز والفخامة، أضيفي بعض الرقائق الذهبية الناعمة.



المناكير الأبيض المزين بالفضي

المناكير الأبيض المزين بالفضي



إن تزيين الأظافر باللونين الأبيض والفضي خيار رائع لكافة المناسبات، فهو يضفي على أظافرك مظهراً لامعاً ومضيئاً يلفت الأنظار إليك. كل ما تحتاجينه لتحقيق هذا التصميم، مناكير فضي لامع وبعض الأشرطة الفضية الناعمة، إضافة الى المناكير الأبيض.

تابعي المزيد :كيفية إزالة الأكريليك عن الأظافر في المنزل