يتعرّض الشعر للكثير من العوامل الضارّة، كالتلوث البيئي والتغيرات المناخية، لا سيّما المناخ الحار في الصيف، وكذلك التعرّض لأشعة الشمس ما فوق البنفسجية، وغيرها من العوامل التي تؤثّر على صحة الشعر وتلحق الضرر به. وبالتالي، تؤدي الى جفافه وفقدانه الحيوية واللمعان وكذلك تساقطه.

وللحفاظ على جمال وصحة الشعر، لا بدّ من الاهتمام به من خلال تغذية بصيلات الشعر وتعزيز قوّتها. لذا، تقدّم لكِ أفضل 5 فيتامينات للشعر، لتقوية الشعر والحفاظ على صحته ولمعانه. فما عليكِ سوى الالتزام بتناول هذه الفيتاميات:



أفضل 5 فيتامينات للشعر



1-الفيتامين E وفوائده للشعر

فيتامين E من أهم فيتامينات تقوية الشعر



يُعتبر فيتامين E من أهم فيتامينات تقوية الشعر؛ إذ يحتوي على أهم العناصر التي تعمل على تغذية الشعر. ويتميّز بفوائد عدّة ولعلّ أبرزها:

يحافظ على بصيلات الشعر من التساقط.

يرطّب الشعر الجاف

يعمل على تحفيز مادة الميلانين في فروة الرأس، ما يمنع ظهور الشيب المبكّر.

يحدّ من تقصّف الشعر ويحمي أطرافه من التلف.

يُعزّز نمو الشعر بشكل صحي.

وإليكِ طريقة إعداد زيت فيتامين E مع مكون الكاري لتحفيز نمو الشعر ومنع تساقطه.

يمكن الحصول على كبسولات فيتامين E من الصيدليّة، واستخدامها مباشرة على الفروة وتدليكها لتحفيز نموّه، كما ويمكن تناول الأطعمة الغنيّة بفيتامين E كالأفوكادو والزيوت الطبيعيّة.

2- مجموعة فيتامينات B وفوائده للشعر

فيتامين A يساهم في نمو الشعر



تساعد فيتامينات B على تكوين خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأوكسجين والمواد المغذّية إلى فروة الرأس وبصيلات الشعر، وهذه العمليات مهمة لنمو الشعر.

كما يُعتبر أحد فيتامينات B ويسمى البيوتين، وهو أحد أفراد عائلة فيتامينات ب، الأكثر فاعلية في نمو وتعزيز بصيلات الشعر.

ويوجد بشكل طبيعي في مجموعة واسعة من الأطعمة كالحبوب الكاملة، واللوز، واللحوم، والأسماك والمأكولات البحرية، والخضار الورقية الخضراء.

إضافة إلى ذلك، فإنّ الأغذية الحيوانية هي المصادر الوحيدة التي تكون غنية بفيتامين ب 12.

3- فيتامين A وفوائده للشعر

فيتامين A يساعد في تقوية الشعر



يحتوي فيتامين A على البيتا كاروتين، التي تعزّز من إفراز زيوت فروة الرأس ما يساعد في تقوية الشعر وزيادة لمعانه. ويوجد فيتامين A في العديد من الفواكه والخضروات البرتقالية الداكنة كالجزر، والشمّام، والخوخ، والبطاطا، والسبانخ وغيرها من الخضروات الورقية الداكنة.

4- فيتامين C وفوائده للشعر

الفيتامين C مصدر هام لإنتاج الكولاجين



يعدّ فيتامين A من الفيتامينات المهمّة والأساسية في الحفاظ على شعر صحي؛ لاعتباره مصدرًا ضروريًّا لإنتاج الكولاجين، وهو البروتين الهيكلي الحيوي للحصول على شعر قوي، وباعتبار فيتامين C مضادًّا للأكسدة، فهو يتميّز بقدرة عالية على محاربة الجذور الحرة التي يمكن أن تضرّ أنسجة الجسم، وبالتالي تلف الشعر، فيجعله ضعيفًا، وهشًّا، كما أنّ نقص فيتامين C يؤدي إلى تكسّر الشعر وتساقطه.

ويمكن الحصول على فيتامين C من بعض أنواع الفواكه، خصوصًا البرتقال والفراولة والأناناس. وكذلك الخضار كالفلفل والقرنبيط.



5- فيتامين D وفوائده للشعر

الفيتامين D لتقوية بصلات الشعر



يُعتبر فيتامين D أحد أهم الفيتامينات الضرورية لبصيلات الشعر. ويمكن الحصول على كمية معتدلة من فيتامين D من خلال أشعة الشمس، كما ويتوافر في حبوب منع الحمل التكيميلية. أما الأطعمة الغنية بفيتامين D فهي: زيت سمك كبد القد، والسردين المعلّب، ومنتجات فول الصويا، والبيض، والفطر، والسلامي، والنقانق.