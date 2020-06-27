حظك هذا الأسبوع.. الميزان احذر الحسد ونصيحة للجدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

هل تودون معرفة ماذا يخبئه لنا الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".

-برج الحمل(21 مارس- 19 أبريل) :

عاطفياً: لابد أن تتأكد إذا كان شريكك يحبك أم لا، لتتخذ القرار الصحيح بالاستمرار في العلاقة أم البحث عن شريك آخر.

مهنياً: عليك التعامل مع أصدقائك في العمل برفق ولين، حتى لا يشكو أحد منك.

- برج الثور (21 أبريل-21 مايو):

عاطفياً: شريكك سيفتح معك موضوعا للنقاش ربما لن تحبه، لكن عليك الاستماع له، ومناقشة الأمر بهدوء.

مهنياً: تستطيع حل مشكلة خاصة بعملك، بعد أن تسببت لك في خسائر مالية، لكنك استطعت التعامل معها بحكمة.

- برج الجوزاء (21 مايو- 21 يونيو ) :

عاطفياً: ستشعر هذا الأسبوع أنك ولدت من جديد على الصعيد العاطفي، يسيطر عليك الإحساس بالأمان والحب والطمأنينة.

مهنياً: يحدث لك هذا الأسبوع تغييرات مهنية مهمة قد تشعرك بالحيرة والإرتباك في البداية.

-برج السرطان (22 يوليو- 22 يونيو ):

عاطفياً: حياتك العاطفية تكون مليئة بالتطورات السعيدة خاصة على مدار هذا الأسبوع.

مهنياً: لديك فرصة لاعداد خطط مستقبلية لأسبوع مقبل فى العمل، والأمر لن يحتاج منك مجهود كبير.

-برج الأسد (22 يوليو- 22 أغسطس ) :

عاطفياً: اكشف عن مشاعرك لشريكك، إن شعرت بالحاجة إلى ذلك، خجلك ليس صحيحاً دائما.

مهنياً: حاول استعادة نشاطتك وإلتزم بالعمل الموجه إليك.

-برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر ) :

عاطفياً: يكون من صعب الإختيار بين أكثر من شريك، لذا تمهل وفكر جيدا.

مهنياً: ستسود أجواء الهدوء فى عملك هذا الأسبوع، بعد حالة التوتر التي كانت تسيطر عليك.

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-برج الميزان (23 سبتمبر -23 أكتوبر ) :

عاطفياً:علاقتك جيدة بشريك حياتك بشكل كبير وهناك تفاهم كبير متبادل بينكما، احذر الحسد.

مهنياً: تقابل أشخاصا في العمل غير جيدين، لذا حاول أن تحافظ على المسافة بينكما، لانهم يحاولوا إيقاعك ببعض المشكلات.

-برج العقرب (23 أكتوبر- 22 نوفمبر ) :

عاطفياً:، حاول أن تكون هادىء فى ردود أفعالك مع شريكك، وتجنب الغضب السريع والانفعال.

مهنياً: رؤسائك في العمل مستعدين لإعطائك الثقة، ولن يترددوا في منحك أيضا مزيدا من الحرية.

-برج القوس (22 نوفمبر -21 ديسمبر ) :

عاطفياً: سوف تصل إليك معلومات جديدة عن شريكك، ستساعدك على حل المشكلات بينكما.

مهنياً: لديك الكثير من الأعمال التى تحاول إنجازها بشكل سريع وسوف تتلقى الدعم من رؤسائك في العمل.

-برج الجدى (22 ديسمبر- 19 يناير ):

عاطفياً: كن مرنا أكثر مع الشخص الذى تريد دخول علاقة عاطفية جديدة معه، حتى لا تفقده.

مهنياً: تحتاج إلى تغيير طريقة الاتصال بينك وبين زملائك فى العمل، لذا عليك الاتصال والتفاهم معهم بشكل أفضل.

-برج الدلو ( 20 يناير -18 فبراير ) :

عاطفياً: هناك شخص يجذبك بشكل كبير ولكن يجب اتباع طرق مختلفة لجذبه.

مهنياً: تعانى من بعض المشكلات فحاول التحلى بالصبر حتى لا تتفاقم هذه المشكلات لديك.

-برج الحوت (19 فبراير -20 مارس ) :

عاطفياً: على مدار هذا الأسبوع، أنت أكثر عاطفية وسيساعدك ذلك على قضاء وقت ممتع مع شخص قريب منك.

مهنياً: سوف تصادف فرصة عمل غير متوقعة حاول أغتنام هذه الفرصة والتمسك بها.