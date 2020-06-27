حظك هذا الأسبوع.. الميزان احذر الحسد ونصيحة للجدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي
هل تودون معرفة ماذا يخبئه لنا الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".
-برج الحمل(21 مارس- 19 أبريل) :
عاطفياً: لابد أن تتأكد إذا كان شريكك يحبك أم لا، لتتخذ القرار الصحيح بالاستمرار في العلاقة أم البحث عن شريك آخر.
مهنياً: عليك التعامل مع أصدقائك في العمل برفق ولين، حتى لا يشكو أحد منك.
- برج الثور (21 أبريل-21 مايو):
عاطفياً: شريكك سيفتح معك موضوعا للنقاش ربما لن تحبه، لكن عليك الاستماع له، ومناقشة الأمر بهدوء.
مهنياً: تستطيع حل مشكلة خاصة بعملك، بعد أن تسببت لك في خسائر مالية، لكنك استطعت التعامل معها بحكمة.
- برج الجوزاء (21 مايو- 21 يونيو ) :
عاطفياً: ستشعر هذا الأسبوع أنك ولدت من جديد على الصعيد العاطفي، يسيطر عليك الإحساس بالأمان والحب والطمأنينة.
مهنياً: يحدث لك هذا الأسبوع تغييرات مهنية مهمة قد تشعرك بالحيرة والإرتباك في البداية.
-برج السرطان (22 يوليو- 22 يونيو ):
عاطفياً: حياتك العاطفية تكون مليئة بالتطورات السعيدة خاصة على مدار هذا الأسبوع.
مهنياً: لديك فرصة لاعداد خطط مستقبلية لأسبوع مقبل فى العمل، والأمر لن يحتاج منك مجهود كبير.
-برج الأسد (22 يوليو- 22 أغسطس ) :
عاطفياً: اكشف عن مشاعرك لشريكك، إن شعرت بالحاجة إلى ذلك، خجلك ليس صحيحاً دائما.
مهنياً: حاول استعادة نشاطتك وإلتزم بالعمل الموجه إليك.
-برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر ) :
عاطفياً: يكون من صعب الإختيار بين أكثر من شريك، لذا تمهل وفكر جيدا.
مهنياً: ستسود أجواء الهدوء فى عملك هذا الأسبوع، بعد حالة التوتر التي كانت تسيطر عليك.
-برج الميزان (23 سبتمبر -23 أكتوبر ) :
عاطفياً:علاقتك جيدة بشريك حياتك بشكل كبير وهناك تفاهم كبير متبادل بينكما، احذر الحسد.
مهنياً: تقابل أشخاصا في العمل غير جيدين، لذا حاول أن تحافظ على المسافة بينكما، لانهم يحاولوا إيقاعك ببعض المشكلات.
-برج العقرب (23 أكتوبر- 22 نوفمبر ) :
عاطفياً:، حاول أن تكون هادىء فى ردود أفعالك مع شريكك، وتجنب الغضب السريع والانفعال.
مهنياً: رؤسائك في العمل مستعدين لإعطائك الثقة، ولن يترددوا في منحك أيضا مزيدا من الحرية.
-برج القوس (22 نوفمبر -21 ديسمبر ) :
عاطفياً: سوف تصل إليك معلومات جديدة عن شريكك، ستساعدك على حل المشكلات بينكما.
مهنياً: لديك الكثير من الأعمال التى تحاول إنجازها بشكل سريع وسوف تتلقى الدعم من رؤسائك في العمل.
-برج الجدى (22 ديسمبر- 19 يناير ):
عاطفياً: كن مرنا أكثر مع الشخص الذى تريد دخول علاقة عاطفية جديدة معه، حتى لا تفقده.
مهنياً: تحتاج إلى تغيير طريقة الاتصال بينك وبين زملائك فى العمل، لذا عليك الاتصال والتفاهم معهم بشكل أفضل.
-برج الدلو ( 20 يناير -18 فبراير ) :
عاطفياً: هناك شخص يجذبك بشكل كبير ولكن يجب اتباع طرق مختلفة لجذبه.
مهنياً: تعانى من بعض المشكلات فحاول التحلى بالصبر حتى لا تتفاقم هذه المشكلات لديك.
-برج الحوت (19 فبراير -20 مارس ) :
عاطفياً: على مدار هذا الأسبوع، أنت أكثر عاطفية وسيساعدك ذلك على قضاء وقت ممتع مع شخص قريب منك.
مهنياً: سوف تصادف فرصة عمل غير متوقعة حاول أغتنام هذه الفرصة والتمسك بها.
كانت هذه تفاصيل خبر حظك هذا الأسبوع.. الميزان احذر الحسد ونصيحة للجدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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