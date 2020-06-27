التعايش مع كورونا.. نصائح وإرشادات يجب اتباعها لحماية نفسك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي:

يشهد اليوم، السبت، إنهاء فترة حظر التجوال وبداية عودة الحياة إلى طبيعتها، والتعايش مع فيروس كورونا المستجد، بعدما أعلنت الحكومة قرارات تفيد بإعادة فتح المقاهي، والمطاعم، ودور العبادة والسينما، مع إلزام المواطنين باتباع إجراءات وقائية لمنع الإصابة بالفيروس.

يستعرض لكم "الخليج 365" الإجراءات الوقائية التي يجب الالتزام بها في جميع نواحي حياتك.

- نصائح وقائية في العمل:

يجب أن تكون أسطح المكاتب والهواتف ولوحات المفاتيح نظيفة ومعقمة بشكل مستمر، إضافة إلى تعزيز وتشجيع غسل اليدين بشكل منتظم من قبل الموظفين والعملاء، مع وضع أدوات تعقيم اليدين في أماكن بارزة في مكان العمل، والتأكد من إعادة ملء موزعات المعقمات بشكل منتظم، وتوفر الصابون والمغاسل لغسل اليدين باستمرار، وفقا للمركز الوطني للوقاية.

الحرص على التهوية الجيدة وفتح النوافذ في أماكن العمل والابتعاد عن المراوح والتكييف، مع ترك مسافة لا تقل عن 2 متر بين الموظفين.

المقاهي

هناك عدة إجراءات يجب الالتزام بها، مثل ارتداء الكمامة الطبية، ونزعها فقط عند تناول المشروب، إضافة إلى استخدام المناديل الورقية عند فتح أبواب الكافيهات، والتخلص منها فور دخول المكان، ثم غسل اليدين بالماء والصابون أو تعقيمهما بالكحول، وعدم مصافحة أي شخص بالأيدي أو القبلات أو الأحضان.

ترك مساحة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام ومتر واحد بين كل شخص وآخر على المائدة وللعائلات حد أقصى ٤ مقاعد على الطاولة، والعمل على تطهير الطاولات والكراسي بالكحول قبل الجلوس، وتعقيم النقود التي ستحصل عليها من عامل المقهى قبل المغادرة، وفقا لموقع the conversation.

التسوق

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يجب تغطية الفم والأنف بالكمامة عند الخروج من المنزل، وعدم لمس الوجه، والحرص على غسل اليدين بالماء والصابون جيدًا بعد الإمساك بالنقود أو استعمال الكروت الائتمانية في الدفع وتعقيمها بمطهر بعد استعمالها، والاعتماد على تعقيم الأجزاء الملامسة لليد جيدًا من عربة التسوق باستخدام المناديل الورقية ومطهر يحتوي على 70% من الكحول وفقًا لموقع "Eat this".

يجنب الأماكن المزدحمة، والحرص على تعقيم المشتريات فور الرجوع للمنزل.

السينما والمسارح

وفقا للإجراءات التي فرضتها الدولة على أصحاب السينمات، لفتح دور العرض أمام الجمهور، يجب ارتداء الكمامة للدخول إليها، مع الالتزام بمكان وقوف كل شخص أمام شباك التذاكر وفقا لقواعد التباعد الاجتماعي، وعند دخول القاعة، يحب أن يكون بين كل شخص وآخر كرسيان فارغان، إضافة إلى تطهير اليدين بالماء والصابون والكحول.

النوادي

يجب على الأشخاص غسل اليدين قبل الدخول وبعد الخروج منه والتطهير بالكحول، لمدة لا تقل عن 20 ثانية في كل مرة، مع ارتداء الكمامة، والالتزام بالتباعد الاجتماعي في مسافات الجلوس، مع الحد من التجمعات والاتصال المباشر بالأشخاص الآخرين، وتجنب لمس الأسطح والطاولات، وفقا لموقع clubindustry.

المساجد

حددت وزارة الأوقاف شروطا لمن يرغب في تأدية الصلوات في المساجد، أبرزها الحرص على الوضوء في المنزل، وفقا لقرار عدم فتح دورات المياه، ارتداء المصلين للكمامة، واصطحاب سجادة صلاة شخصية، والالتزام بعلامات التباعد بين المصلين، والتطهير المستمر.

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