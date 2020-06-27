3 طرق فعالة للتخلص من الصراصير

علاقات و مجتمع
كتب: هن -
03:12 م | السبت 27 يونيو 2020
تنتشر الصراصير في الصيف من البلاعات إلى داخل الشقة، فإذا ما تمت السيطرة عليها من البداية لن تدخل من الأساس، ويقدم لك موقع "هن"، طرق فعالة للقضاء على الصراصير من البلاعات.
بيكربونات الصوديوم والسكر
اصنعي هذا المزيج بخلط ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم مع ملعقة كبيرة من السكر في وعاء، ويقلب جيدا.
يرش الخليط داخل البالوعة وفي المناطق التي توجد فيها الصراصير، فهو محلول قاتل للصراصير عندما تتناوله.
الفلفل الأحمر والثوم
تخلط نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود، و2 فص من الثوم المفروم، وبصلة مفرومة مع أربعة أكواب من الماء في وعاء.
يوضع الوعاء على نارٍ هادئة، ويترك المزيج حتى يغلي، ثم يرفع عن النار
يترك الخليط لمدة عشر دقائق، ثم يصب في زجاجة رذاذ، ويرش وحول البالوعة وفي المناطق التي توجد فيها الصراصير.
النعناع
توضع ملعقتين كبيرتين من النعناع المفروم في كوب من الماء على نار هادئة، ويترك حتى يغلي.
يصب المزيج في زجاجة، ويرش حول البالوعة وفي الأماكن التي فيها الصراصير.
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