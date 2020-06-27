علاقات و مجتمع

نشرت مذيعة الراديو السابقة مي حلمي، صورة تجمعها بزوجها الفنان محمد رشاد ووجهت رسالة غامضة. الصورة نشرتها مي حلمي من بيتها وظهرت برفقة رشاد، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". Advertisements وكتبت مي حلمي في تعليق على الصورة في رسالتها، "ناس مبتحبش راحتنا، ناس كل يوم قاعدين في بيتنا، ويطلعوا يجيبوا سيرتنا، وأنا على عود حبيبي ضحكتني مالية بيتنا دي العشرة غالية". يذكر أن الثنائي تزوجا دون صخب أو تغطية إعلامية في مارس من العام الماضي بعدما ألغي الزواج قبلها بمدة، وذلك بسبب خلافات عائلية بين الأسرتين قبل الفرح بساعات قليلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر من بيتها.. مي حلمي توجه رسالة غامضة برفقة محمد رشاد: بيجيبوا سيرتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.