علاقات و مجتمع
كتب: هن -
02:15 م | السبت 27 يونيو 2020
أعلنت أيسل خالد، ملكة جمال مصر لعام 2017، زواجها من الضابط أحمد ناصر عاصي.
ونشرت أيسل مجموعة من الصور من عقد قرانها وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، معلقة عليها: "مش قولتلكوا ستجمعنا هذه المآذنة".
ونشرت ملكة جمال مصر لعام 2017، صورة أخرى تجمعها بزوجها عاصي معلقة عليها: "لكل من راهن على اكتمال علاقتنا وحبنا لقد أصبح اليوم زوجي على سنة الله ورسوله".
وكانت أيسل أعلنت خطبتها من عاصي سبتمبر الماضي، وأطلت خلال الحفل الذي حضره العديد من البلوجرز منهم علي غزلان، عمرو راضي، بفستان أحمر اللون.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. ملكة جمال مصر "أيسل خالد" تنشر صورا من عقد قرانها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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