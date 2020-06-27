بينهم ملكة جمال الكون وتحية كاريوكا.. تعرف على زوجات محرم فؤاد السبع في ذكرى وفاته

علاقات و مجتمع

قبل 18 عاما من اليوم، رحل عن عالمنا الفنان محرم فؤاد، الذي أثرى الحياة الفنية بالعديد من والأغنيات التي قدمها بنفسه أو التي لحنها للآخرين وتركت بصمتها.

ورغم نجاح محرم في حياته الفنية إلا أن حياته الشخصية لم تكن مستقرة وخير دليل على ذلك تعدد زيجاته التي يقال أنها وصلت لسبع زيجات نستعرضهن في التقرير التالي.

وفي سجل محرم الزوجي والأسريّ كانت الأولى من تحية كاريوكا، بينما كان هو رقم 11 في سجلها، والتي حدثت عام 1959، ولكن زواجهما لم يدم أكثر من بضعة أشهر وكان الوسط الفني بأكمله يترقب أن يحدث خلافا بين تحية كاريوكا ومحرم فؤاد، وفقا لما نشر في تحقيق قديم يعود لعام 1960 بعنوان: "حقيقة الخلاف بين تحية ومحرم"، والذي تناول كيف وصلت الخلافات بين الزوجين وانتهت بانفصال وكيف تسبب محرم في غضب الكثير من النجمات من تحية ومنهن شادية، فكانوا يرون أنها هي من جعلت منه شخص متكبر يتعالى عليهن حتى وقع الانفصال وتزوج من سيدة أجنبية لم يمكث معها كثيرًا.

أما الثالثة فكانت اللبنانية ماجدة بيضون وأنجب منها ابنه طارق، ويقال أنه ارتبط سريًا بالفنانة ميرفت أمين أثناء زواجه الثالث وتسبب هذا في انفصاله عن والدة ابنه الوحيد.

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الزيجة الرابعة كانت من ملكة جمال الكون اللبنانية جورجينا رزق، بطلة فيلمه الأخير "الملكة وأنا"، حيث تعرف عليها أثناء التصوير في لبنان عام 1975.

وكانت الزيجة الخامسة والتي حدثت في نهاية السبعينيات من الممثلة عايدة رياض ولكنه انفصل عنها بعد اتهامها في قضية آداب شهيرة.

وآخر زيجات محرم فؤاد كانت من المذيعة التليفزيونية منى هلال، والتي بقيت معه حتى وفاته متأثرا بأزمة قلبية في 27 يونيو عام 2002.