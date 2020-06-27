الامارات | قطة تتحول إلى بطلة في اليابان.. وتتلقى رسالة شكر

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شكرا لقرائتكم خبر عن قطة تتحول إلى بطلة في اليابان.. وتتلقى رسالة شكر والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) اليوم السبت أن قطة أليفة تحولت إلى بطلة في اليابان؛ بعد مساهمتها الكبيرة في اكتشاف رجل كان قد سقط على الأرض.
وقال التقرير الإذاعي إن مدينة تويوما وخمسة من عمال الإنقاذ كافأوا القطة الشجاعة بشهادة شكر.
وكان رجل مسن قد لاحظ القطة، وهي تنظر بثبات في اتجاه معين نحو قناة ريّ؛ ما أثار فضوله، وقاده إلى اكتشاف رجل ملقى على الأرض بلا حركة.
وأضاف التقرير أن أربعة سكان آخرين ساعدوا بعد ذلك في إنقاذ الرجل، الذي تعرض لخدوش، بعد سقوطه على الأرض.
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