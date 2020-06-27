القاهرة – لايف ستايل
أعلنت شركة مستحضرات تجميل شهيرة إيقاف استخدام مصطلحات وصفها البعض بـ"العنصرية" في وصف منتجاتها.
وأشارت شركة "لوريال"، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز" إلى أنها ستوقف استخدام مصطلحات مثل "بيضاء"، و"شقراء" و"تفتيح لون بشرة" في كافة منتجاتها.
وقالت متحدثة باسم شركة "لوريال"، أحد أكبر مصنع لمواد التجميل في العالم، "إن الشركة قررت التوقف عن استخدام كلمات في منتجاتها مثل "بيضاء" و"شقراء" و"تفتيح" لون البشرة".
وجاء ذلك بعد يوم من إعلان شركة "يونيليفر" عن قرار مماثل، لمواجهة موجة انتقادات متزايدة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعد شركتا "يونيليفر" و"لوريال" أكبر شركتان في السوق العالمية لمساحيق تفتيح البشرة، التي تستخدم في العديد من الدول الآسيوية والأفريقية والكاريبية، حيث تعتبر البشرة فاتحة اللون في كثير من الأحيان أمرا مرغوبا فيه.
وتعرضت شركة يونيليفر، على وجه الخصوص، لانتقادات بسبب علامتها التجارية "فير آند لافلي" في وقت يركز فيه العالم على الظلم العنصري بعد أسابيع من احتجاجات أثارتها في مايو/أيار وفاة جورج فلويد الأمريكي الأسود، بعدما احتجزته الشرطة في الولايات المتحدة.
أما شركة "جونسون آند جونسون" فذهبت إلى خطوة أبعد من ذلك، عندما قالت إنها ستوقف بيع مساحيق تفتيح البشرة التي تباع في دول آسيا والشرق الأوسط تحت علامتي "نيتروجينا" و"كلين آند كلير" التجاريتين.
قد يهمك ايضا:
مستحضرات تجميل تجنبي أستخدامها يوميا
مستحضرات تجميل تساعدك في تكبير شفتيك دون عمليات تجميل
كانت هذه تفاصيل خبر شركة مستحضرات تجميل توقف استخدام مصطلحات "عنصرية" في منتجاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.