ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة يوميا على معدة فارغة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم:

يظن العديد من الأشخاص أن تناول فنجان القهوة فور الاستيقاظ وعلى معدة فارغة يزيد التركيز والانتباه، إلى جانب أن لها العديد من الفوائد الصحية عند تناولها.

ووفقًا لموقع " butt seriously" ، يقول الخبراء إن الجسم يستمد الفوائد الصحية من القهوة على شرط أن يكون تناولها باعتدال، وألا تكون على معدة فارغة، حتى لا تسبب الأضرار السلبية للجسم ومنها:

مشاكل في الجهاز الهضمي:

تحتوي المعدة على حمض الهيدروكلوريك الذي يساعد على عملية هضم الطعام بشكل جيد، وعند شرب القهوة على معدة فارغة تسبب الحموضة وحرقة المعدة والقرحة ومتلازمة القولون العصبي.

تقلبات الهرمونات:

شرب القهوة على معدة فارغة يقلل من قدرة الدماغ على إنتاج السيروتونين الناقل العصبي المسؤول عن مشاعر السعادة والهدوء، الأمر الذي قد يسبب القلق والاكتئاب، ومن المعروف أيضًا أن القهوة تعزز مستويات الكورتيزول (هرمون الإجهاد في الجسم) والإيبينيفرين والنورادرينالين، ما قد يجعلك تشعر بالتوتر والعصبية.

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النقص الغذائي:

وجدت دراسة أجريت في كلية الطب بجامعة يوكوهاما في اليابان أن القهوة تنقل الطعام من الجهاز الهضمي بشكل أسرع، أي أن الطعام يقضي وقتًا أقل في الأمعاء فيمتص الفيتامينات والمعادن.

الجفاف:

تناول القهوة على معدة فارغة أيضا يزيد من كمية اخراج السوائل من الجسم، الأمر الذي قد يعرضه للجفاف، وتتفاقم مشكلة الجفاف إذا واصلت إرواء عطشك بأكواب قهوة إضافية.

فقدان الشهية:

إذا شربت القهوة على معدة فارغة سوف تفقد شهيتك لتناول وجبة الإفطار، وتجنبك الشعور بالجوع تمامًا، لذا يجب شربها بعد تناول وجبة غذائية متوازنة.