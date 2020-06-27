خبيرة تغذية روسية تكشف أضرار التناول المفرط للكريز على الأطفال

صحة

الكريز فاكهة محببة للكثيرين سواء صغار أو كبار، ولكن له بعض المخاطر الصحية كشفتها الدكتورة أولجا ديكير، عضو الجمعية الوطنية لأخصائيي التغذية في روسيا، كما أوضحت الأشخاص الذين يجب عليهم عدم تناول ثمار الكرز.

وقالت أولجا في مقابلة مع صحيفة "أرغوميني إي فاكتي" إنه يجب أن يمنتع الأشخاص الذين يعانون من السكري وأمراض الحساسية عن تناول ثمار الكرز.

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كما أوضحت بعض المحاذير على الأطفال من تناول كمية كبيرة من الكريز، حيث قالت "الأطفال وخاصة الصغار منهم، قد يسبب تناول الكرز، ظهور طفح جلدي عندهم لعدم نضج الوظيفة الأنزيمية للبنكرياس".

كما قالت أولجا إن الاستهلاك المفرط للكريز، قد يؤدي أيضًا إلى الانتفاخ والغازات لدى الأطفال.

ورغم أن نصيحة منظمة الصحة العالمية بتناول 400-800 جرام من الخضروات والفواكه والثمار يوميا، فإن على الإنسان أن يتناول فواكه وخضروات إلى جانب ثمار الكريز وهو ما يقلل بطبيعة الحال من كمية ثمار الكرز التي يتناولها.

وتقول "يجب أن يحتوي النظام الغذائي على الألياف الغذائية من الفواكه والثمار والخضروات المختلفة. ولكن على المصابين بالسكري الانتباه إلى نسبة الكربوهيدرات في نظامهم الغذائي".

وتشير الخبيرة، إلى أن 100 جرام من ثمار الكريز تحتوي على حوالي 50 سعرة حرارية. ولكي لا يؤدي تناولها إلى زيادة في الوزن يجب إضافة البروتين والألياف الغذائية إليها.