دراسة: البنجر يحسن مستوى ضغط الدم

أظهرت نتائج دراسة علمية حديثة فوائد مذهلة للبنجر في تحسين مستويات ضغط الدم، نشرها موقع food news.
وخلصت الدراسة إلى أن "البنجر" يحتوي على نترات مفيدة تتحول داخل الشرايين إلى أوكسيد النتروجين، وهو بدوره يوسع الأوعية الدموية، ما يساعد على تحسن تدفق الدم وانخفاض مستوى ضغط الدم.
ويترتب على ذلك انخفاض خطر حدوث الجلطات الدماغية والنوبات القلبية، كما يقوي أكسيد النتروجين تدفق الدم إلى الدماغ.
لذلك للحصول على أعلى نسبة من المواد المفيدة، ينصح القائمين على الدراسة بتناول عصير البنجر المركز للحصول على أعلى نسبة من المواد المفيدة.
وقال الخبراء أيضا إن البنجر مادة مفيدة للرياضيين خاصة لممارسي رياضة السباحة والجري والتزلج والتزحلق وما شابهها.
حيث وجدت نتائج الدراسة، أن عصير البنجر، يخفض آلام العضلات ويساعد على إعادة تأهيلها بعد التمارين الشديدة المكثفة.
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