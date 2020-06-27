علاقات و مجتمع
بشكل متزامن ومثير للجدل نشر الثنائي الفنان باهر المويهي والفنانة ديانا هشام مجموعة من الصور التي جمعتهما سويا في جلسة تصوير عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهر الثنائي في مجموعة من الصور الرومانسية مرتدين ملابس كاجوال، حيث ارتدت ديانا بنطبون جينز "بوي فريند" وعليه "تي شيرت" بينما ارتدى باهر قميص وبنطلون.
وكتب باهر في تعليقه على الصور "أصحاب أنا وأنت ولا؟" ليثير هذا التعليق الجدل حول وجود علاقة عاطفية بينهما فجاءت معظم الردود، "لا طبعا"، و"لا باين أوي مش صحاب".
وفي ذات السياق نشرت ديانا نفس الصور وكتبت في تعليقها عليها، "بناء على طلب الجمهور" ليتفاعل معها الجمهور الأصدقاء حول علاقة عاطفية، وجاء رد باهر عليها "الحب ولع في الدرة".
يذكر أن الثنائي لم يجمعهما عملا فنيا من قبل، وذهبت معظم تعليقات الجمهور إلى وجود علاقة لم يفصح الثنائي عن طبيعتها بعد.
كانت هذه تفاصيل خبر جلسة تصوير مثيرة للجدل لـ ديانا هشام وباهر النويهي: الحب ولع في الدرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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