تفقد السيطرة على أفعالها.. استشاري يوضح التحليل النفسي لأم قتلت طفلتيها خنقا

علاقات و مجتمع

جريمة بشعة شهدتها منطقة شبرا بمحافظة القليوبية، حينما قتلت سيدة طفلتيها خنقا، انتقاما من زوجها "الأب"، لسوء معاملتها، ورفضه الإنفاق عليهم، وألقت قوات الأمن القبض عليها، واعترفت بأقوالها أمام النيابة.

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شملت اعترافاتها، أنه بعد خروج الزوج للعمل، توجهت الأم لغرفة الطفلتين، "ريتاج"، 7 سنوات، و"جنا" 6 سنوات، لم يدفعها براءة ابنتيها للتراجع عن قرارها، وبلا رحمة أطبقت عليهما وكتمت أنفاسهما واحدة تلو الأخرى، حتى تأكدت أنهما فارقا الحياة، قررت الأم الانتحار، لكنها تراجعت عن قرارها، ثم توجهت إلى السوق لفترة، وعندما عادت للتظاهر بالصدمة وراحت تطلق صرخاتها، ليتجمع الجيران ويتوجهوا بالضحيتن إلى المستشفى، ولكن كان القدر كتب الكلمة الأخيرة في حياتهما، وأعلن المستشفى وفاتهما.

عن التحليل النفسي لشخصة الأم، أكد الدكتور جمال فرويز، أخصائي الطب النفسي، أن تلك السيدة شخصيتها مضطربة "حدية وسيكوباتية"، موضحا أنها لديها قدر كبير من اللامبالاة، وعدم الاهتمام بتوابع الأمور.

وأضاف فرويز لـ"هن"، أنها تعاني من تغيرات حادة في الناحية المزاجية، فسريعة التقلب في ناحية الحب والكره، مشيرا إلى أنها الاضطربات السابقة تعرضها لنوبات إنفعالية شديدة وحادة كذلك تفقدها السيطرة على أفعالها.

وتابع أن تفكيرها في الانتحار ثم تراجعها، يدل على إحساسها بشعور بسيط بالذنب، ولكنه سرعان ما انتهي، لتحاول خلق قصة تساعد في خروجها من القضية.