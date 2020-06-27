"ضغوط مؤقتة".. استشاري نفسي تنصح السيدات بتأجيل الحمل بسبب كورونا

صحة

حذرت وزارة الصحة والسكان، من الحمل، في ظل الظروف التي يشهدها العالم من انتشار فيروس كورونا، مطالبة بتأجيل الحمل حيث يمكن أن يتسبب في ضعف المناعة بطريقة غير مباشرة، فتكون الحامل عرضة للإصابة بالفيروس.

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هالة حماد: السيدات ستعاني من ضغوط مؤقتة بسبب منع الحمل

وعن الآثار النفسية التي تعود على السيدات من هذا القرار، تقول الدكتورة هالة حماد، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، إن وزارة الصحة، قدمت نصيحة بالابتعاد عن الحمل في هذه الفترة، وهذه النصيحة مبنية على أبحاث وإحصائيات.

وأضافت في حديثها لـ"هن"، أن ضعف مناعة المرأة الحامل من الأسباب الأساسية لتلك المطالب، لذلك يعتبر تأجيل الحمل مهم للزوجات.

وترى "حماد" أن ما صدر عن وزارة الصحة، ليس بقرار ملزم ولكنه نصيحة، لابد من محاولة الاستجابة لها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن ذلك يمكن أن يمثل ضغوطا على السيدات، ولكن لفترة مؤقتة.

وأكدت استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، أن كل أسرة لها ظروفها واحتياجتها، وتقنين الحمل ليس إجبارا على أحد، إنما هي نصيحة لابد من محاولة الالتزام بها.