تعرف على أبرز الأحداث الفلكية لمولود برج السرطان عن هذا الأسبوع

يتمتع مولود برج السرطان بشخصية هادئة و عاطفية جداً ، حنونة بطريقة فوق العادة ، إقتصادية ليس بخلاً و إنما حرصاً على أموالهم و ممتلكاتهم ، يحبون الإهتمام بأطفالهم و رعايتهم و إرضاء متطلباتهم ، لذا تعتبر الأم السرطان من الأمهات المثاليات اللواتي يحرصن بكل جهد و متعة العناية بأطفالهن و تربيتهم تربية مثالية جداً، لا يحب برج السرطان الوحدة و الإبتعاد عن الناس لكنه يحتاج في بعض الأحيان للعزلة البسيطة ليستجمع قواه من جديد . تمتاز شخصية برج السرطان بالثقة العالية بالنفس التي تؤدي إلى شحن الطرف المقابل له بالطاقة السلبية ، و يعتبر هذا قمة بالنجاح ، السرطان شخصية تميل لتبسيط الأمور المعقدة و تحليلها حتى تصبح سهلة و خفيفة ، يسعى السرطان بكل جد إلى النجاح و التمييز و لفت الأنظار و التكلم عن نفسه بالستمرار حيث أن إنجازاته يعتبرها وساماً للجميع .

أبرز الاحداث الفلكية عن هذا الاسبوع

احداث كثير بارزة ترافقنا في هذا الاسبوع الخبر الاول انتقال المريخ من برج الحوت المائي الى برج الحمل الناري ليشكل مربعا فلكيا مع زحل في الجدي فتكون الفترة جيدة جدا وفعالة تعطي كل ذي حق حقه وتعيد الاتزان ويكون اكثر المستفيدين منها مواليد الحمل الاسد والقوس فتوظف طاقاتها وتعالج امورها وتضع الخطط لاعمالها وتفاوض من اجل عقد جديد.

الحدث الثاني عودة الزهرة الى سيره المباشر في الجوزاء ما يجعل مواليد الابراج الهوائية تبرق بجاذبية استثنائية كما يوفر لهم كوكب الحب وضعا جيدا ومناخا مناسبا لشتى انواع اللقاءات والمصالحات والحب.

الحدث الثالث عودة عطارد الى سيره المباشر في السرطان ما يعني اجواء جيدة تتعلق بالاوراق والاتصالات والملفات والسفر والتنقلات هذه الاجواء الايجابية ترافق كل من مواليد السرطان العقرب والحوت باختصار سنة مهمة سترافق مواليد برج السرطان ووعود كثيرة ومناسبة جدا توسع دائرة اتصالاتك وتهتم بمشاريع جديدة وتتالق في مجال جماهيري وتلتقط الفرص المتاحة لك عبر بعض النافذين.

الحدث الرابع عودة زحل الى الجدي اعتبارا من تاريخ الاول من تموز يوليو ليستقر فيه حتى نهاية العام ليتنافر مع كوكب المريخ من الحمل وقد يولد بعض الاحتكاكات في الاتصالات والعلاقات ما يجعل النقاشات والمفاوضات معقدة.

الحدث الخامس المربع الفلكي بين الشمس من السرطان والقمر من الميزان

الحدث السادس المثلث الفلكي بين القمر من العقرب والشمس من السرطان

بالنسبة الى حركة القمر

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سوف تسجل بداية الاسبوع السبت وجود القمر في برج العذراء الترابي حاملا معه المزيد من التقدم في العلاقات الشخصية والمهنية لكل من مواليد الثور العذراء والجدي الاحد والاثنين القمر في الميزان ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برج السرطان فتشعر مواليد الابراج الهوائية بالاستقرار وتتجاوب مع الاجواء فتبدي ارتياحًا. الاثنين الثلاثاء القمر في برج العقرب المائي ليشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من السرطان فتقطف جهود مساعيك السابقة، وتدرك كم ان مثابرتك ساهمت في الحصول على ثمار كبيرة هذه الايجابيات تطال كل من مواليد السرطان العقرب والحوت الخميس والجمعة القمر في القوس فتتحسّن الاوضاع وكذلك الاستثمارات في المجالات العقارية على الأخص.

بالنسبة الى تحركات الكواكب عطارد والشمس في برج االسرطان ولا تزال التاثيرات الايجابية هي المسيطرة على الاجواء الفلكية فتتحسن الامور المالية والاتصالات والتواصل مع الاخرين كما تتحسن المعاملات الادارية والقانونية الزهرة في الجوزاء ما يعني ان الامور العائلية والعاطفية والمكاسب والارباح من نصيب كل من مواليد الجوزاء الميزان والدلو زحل وبلوتون في الجدي والخبر الابرز لهذا الاسبوع انتقال كوكب المريخ من برج الحوت الى برج الحمل الناري حتى آخر السنة وبصورة استثنائية قد يثير اجواء التنافر والحروب والعقد والمصاعب والحوادث اورانوس في الثور

هابي برثداي لمواليد السرطان وعقبال مية سنة من التقدم والحب بانتظار مولود السرطان سنة مهمة جدا سنة التطورات الإيجابية سنة مثالية لتحقيق كل ما تتمناه وإبرام العقود والصفقات وتكوين عائلة سنة الجديدة تبشّر بالمزيد من الانفتاح والنجاح والحظوظ. يستفيد مواليد برج السرطان في عام 2020 من كوكب أورانوس الموجود في برج الثورحيث تكثر المفاجآت وترقيات في العمل بالنسبة للوضع العاطفي سوف يدعم كوكب بلوتون المتواجد في بيت الزواج جميع مواليد برج السرطان ويمنحهم الفرصة للارتباط والحب كما يوفر لهم أجواء من الاستقرار في حياتهم الشخصية. باختصار انها سنة مثمرة وكثيرة الحظوظ بسبب مواقع الكواكب المتناغمة مع برجك التي تعزز قدراتك وتكتسب المزيد من المعلومات كي تتواصل بفعالية مع العالم حولك سنة تحقيق الاحلام التي تقدم لك الفرص الكبيرة وذلك على كافة المجالات مما يجعلك سعيدا ناجحا وذلك ابتداء من شهر تموز يوليو الف مبروك الف مبروك وعقبال المية سنة من التالق والنجاح

مولود السرطان لا يتفق يتفق مع مواليد الحمل والجدي

كيف رح تكون تاثيرات الكواكب والقمر على الابراج الـ 12

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