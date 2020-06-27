عبير فؤاد توضّح توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 27 حزيران مهنيًا وعاطفيًا وصحيًا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 27 يونيو-حزيران 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
:برج الحمل
مهنيًا: عودة فينوس الي سيره الامامى فى بيتك الثالث، ليعلن عن فترة خلاّقة وايجابية من الأعمال والنجاحات والعلاقات الجيدة بالمحيط عاطفيًا: العراقيل التي يحاول الشريك وضعها في طريقك تشكل لديك حافزًا لتتقدم بشكل أكبر في مجالك العاطفي صحيًا: أمر ما يقلق راحتك ويوتر أعصابك، صارح المقرّبين منك به فتريح نفسك نوعًا ما
برج الثور:
مهنيًا: يتحدث الفلك هذا اليوم عن فرصة آتية إليك عبر بعض الزملاء في العمل عاطفيًا: سارع إلى الاعتذار إلى الشريك فأنت حكمت عليه جزافًا بعدما بات الشك والوسواس هاجسك وسوء الظن رفيقك صحيًا: لا تدع الأفكار المتشائمة تسيطر عليك نتيجة مرض مفاجئ، المشي هو أفضل الحلول للترويح عن النفس
برج الجوزاء:
مهنيًا: الشمس المتواجدة فى بيت المال الخاص بك توفر لك فرصًا مالية للبدء بمشروع جديد ويرطّب الأجواء ويعد بآفاق جديدة عاطفيًا: كثيرون من مواليد برج الجوزاء يرتبطون أو يعقدون خطبتهم أو زواجهم او يفرحون بزواج يتم في العائلة صحيًا: تسرّ لما تحصل عليه من تفهّم ودعم لتحرّكاتك على مختلف الصعد، وخصوصًا على الصعيد الرياضي
برج السرطان:
مهنيًا: يدعوك الفلك إلى الانتشار والانفتاح على الأفكار الجديدة والمجتمعات الغريبة عنك عاطفيًا: إنه يوم هادىء عمومًا ويكون ملائمًا للقاءات الرومانسية البعيدة عن الأجواء الصاخبة صحيًا: السير في مخطط ترفيهي يبقي الأجواء جميلة ويخفّف من ضغوط العمل
برج الاسد:
مهنيًا: الشمس المتواجدة فى برج السرطان تعني نهاية مرحلة وبداية مرحلة أخرى في حياتك المهنية عاطفيًا: أي نتيجة إيجابية تحصل عليها تجرّ خلفها عدة إيجابيات، وأي حدث ملائم لمتطلباتك يحمل معه أحداثًا أكثر ملاءمة صحيًا: تقرر الانطلاق في رحلة العمر والقيام بجولة حول العالم للترفيه والتخفيف من الضغوط
برج العذراء:
مهنيًا: الفلك يخفف الأعباء ويجلب إليك التفاؤل من جديد ويغمرك الفرح بسبب سماعك خبرًا يتعلق بأحد الزملاء عاطفيًا: إذا أردت الزواج فهنيئًا لك شرط اختيار الوقت المناسب والشريك المناسب صحيًا: لا تكثر من الصراخ في وجه من تقابله، ما يرفع ضغطك ويزيد من عصبيتك
:برج الميزان
مهنيًا: القمر الجديد في السرطان يبّدد المخاوف، وتحصل ابتداءً من اليوم على تطمين عاطفيًا: إذا كنت تعمل مع الحبيب في وظيفة مشتركة قد تحقّقان عملًا ناجحًا صحيًا: القلق الدائم ليلًا يرهق الأعصاب ويبقيك في حال من عدم التركيز والترنح نهارًا
برج العقرب:
مهنيًا:الفلك يحمل معه فرصًا استثنائية لدراسة أوسفر جديد يبدو مناسبًا عاطفيًا: لن يعرقل شيء الخطوات العاطفية وتركّز على علاقات شخصية تحصل في مجال العمل صحيًا: انتبه لصحتك ولعلاقاتك بالآخرين، وخذ الأمور بروية وهدوء وحكمة
برج القوس:
هنيًا: الشمس فى منزلك الثامن، أي في السرطان، يتحدث عن فرص جديدة تتلقاها وتكون المحرّك الرئيس في عملك عاطفيًا: حان الأوان للاهتمام بمظهرك الخارجي والانفتاح على محيطك، فتنال إعجاب الشريك وتلفت أنظاره صحيًا: مهما يبلغ حجم المشاغل اليومية، يبقَ أمامك بعض الوقت لممارسة الرياضة
برج الجدي
مهنيًا: الشمس في منزلك السابع يسلط الضوء على قضية شراكة، أو يثير مسألة قانونية ونزاعًا عابرًا
عاطفيًا: الفكرة التي تكوّنت عند الشريك قد تدفعه إلى القيام بخطوات غير مدروسة، فسارع إلى توضيح الأمور صحيًا: التخفيف قدر المستطاع من ساعات العمل، ومضاعفة ممارسة الرياضة قرار صائب
برج الدلو:
مهنيًا: الشمس في برج السرطان يحمل إليك لقاءات عديدة يشكّل بعضها مفاجأة لك، فكن جاهزًا لمتغيرات أكثر تنوعًا عاطفيًا: يلقي هذا اليوم الضوء على قضية زواج أو شراكة أو خطبة وارتباط ويجعلها من الأولويات صحيًا: حاول تجنّب المغامرات الخطرة، لأن لها انعكاسات على صحتك.
برج الحوت:
مهنيًا: قد يتسبب بعض الزملاء بسوء تفاهم مع رب العمل، لكنّ الأوضاع الإيجابية سرعان ما تسود
عاطفيًا: لن يخيّب الحبيب آمالك، لكنّك قد تصطدم بانفعالاته الشديدة وتتفهم الأمور وتستو عبها صحيًا: تبادر إلى تنظيم مشروع ترفيهي في أحضان الطبيعة يتضمن السير مسافات طويلة وتسلق بعض المرتفعات
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كانت هذه تفاصيل خبر عبير فؤاد توضّح توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 27 حزيران مهنيًا وعاطفيًا وصحيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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