5 حيل ونصائح لإخفاء الأرداف بملابس من الماركات العالمية

اذا كنت تبحثين عن أجدد ملابس صيف 2020 لتتمكني من اخفاء الارداف والحصول على أناقة ملفتة ومتميزة في عالم الموضة، لا تترددي باختيار من أهم الماركات العالمية العديد من التنانير والفساتين التي تعمل على اخفاء الارداف بالملابس.

تابعي معنا 5 حيل ونصائح يمكنك تطبيقها لكيفية اخفاء الارداف بالملابس، واحصلي على أناقة استثنائية وخارجة عن المألوف.من أجمل الصيحات التي يمكنك اختيارها في صيف 2020 بهدف اخفاء الارداف بالملابس، التنانير التي تتسع من الخصر لعدم إظهار التضاريس التي تزعجك. فطبّقي من دار Roksanda التنورة الواسعة باللون الاصفر ونسّقيها مع التوب المزخرفة التي تنسدل خلف التنورة للحصول على إطلالة متناسقة. كما لا تتخلي عن موضة التنانير الموردة بقصات واسعة تتخطى حدود الركبة واختاري من وحي دار Tory Burch التنانير البيضاء الواسعة. ولاخفاء الارداف بالملابس نسّقيها مع التوبات المستقيمة التي تنسدل خلف التنورة بطرقة تتخطى الخصر.

ومن أهم الصيحات التي يمكنك ارتداءها لكيفية اخفاء الارداف بالملابس، تألقك بفساتين الـ A Line التي تأتي واسعة وتتخطى حدود الكاحل. فانتقي فساتين الـ A Line الصفراء والمريحة مع الاكمام الواسعة واختاري القطع المزينة بالحزام الاسود الرفيع بأسلوب دار Emilia Wickstead، كما اختاري فساتين متموجة بألوان متداخلة مع التصاميم الطويلة من Christian Dior والتي تتسع من أعلى الخصر لاخفاء الارداف بطرق ذكية. واذا أردت ارتداء صيحة البناطيل، اختاري القطع التي تتسع من جهة الارداف ونسّقي معها البلايزر الطويلة والمستقيمة بأسلوب Proenza Schouler.

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