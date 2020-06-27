7 حيل لتقليد أسلوب أيقونة الأناقة أودري هيبورن دون إنفاق الكثير

تعد النجمة السينمائية أودري هيبورن أحد أكثر النساء أناقة وسحرا في العالم، فخلال حياتها كانت الوجه الإعلاني لـ "جيفنشي" العلامة التجارية التي صممت معظم إطلالاتها الأيقونية، وعلى الرغم من أن أودري كانت ترتدي قطعا مصمّمة باهظة الثمن، إلا أنها من بين جميع المشاهير والنجوم تعتمد أسلوبا يسهل تقليده وذلك بفضل حبها للمظهر البسيط مثل البلوزات المخططة والجوارب الضيقة والأحذية الرياضية، واتضح أن أودري هيبورن هي رمز النمط المثالي للنسخ دون إنفاق الكثير، لذا اتبعي هذه النصائح لدمج مظهرها الخالد في خزانة ملابسك.

1- قصة الشعر القصيرة

اشتهرت أودري هيبورن بقصة شعرها القصيرة، التي يمكن اعتمادها بشكل يومي، حيث تتناسب القصة بشكل طبيعي مع وجهها الصغير ذي الملامح الأنثوية الجذابة، كما تتطلب هذه التسريحة القليل من الصيانة، ويمكن تسريحها بطرق مختلفة.

2- اعتمدي القطع الأساسية

بالنظر إلى صور أودري هيبورن يمكن رؤيتها غالبا وهي ترتدي قطعا أساسية بسيطة، ما لم تكن في حفل توزيع الجوائز، ولطالما فضلت أودري الملابس الأساسية التي تقوم بتنسيقها بمهارة لتواكب أحدث اتجاهات الموضة، وكانت الجوارب الطويلة والقمصان الداكنة والفساتين البسيطة جزءًا من خزانة ملابسها.

ومن خلال التركيز على الملابس الأساسية، يمكنك توفير المال على المدى الطويل، يمكن أن تكلف الملابس عالية الجودة في البداية، لكنها ستبقى حاضرة في خزانتك لفترة أطول ويمكن تكييفها على مدار الفصول وفقًا للاتجاهات المتغيرة، وبدلاً من الاندفاع لشراء أحدث قطعة أزياء، سيكون لديك دائمًا الأساس المثالي لبناء باقي خزانة ملابسك كما يحلو لك.

3- تجاهل الاتجاهات

لم يصف أحد أودري هيبورن بأنها ضحية أزياء ولم تظهر إطلالاتها قط في قوائم أسوء الإطلالات طوال مسيرتها كنجمة هوليوود، وبالفعل فإن أسلوبها لا يزال مناسبًا حاليا كما كان في عام 1954، وذلك لأن أودري هيبورن كانت تتخطى الاتجاهات اللحظية من خلال الاستمرار في ارتداء قطعها الأساسية الخالدة.

4- التركيز على الإكسسوارات

كانت معروفة أيضًا بقفازاتها ووشاحها ومجوهراتها ، والتي كانت دائمًا جزءا من إطلالاتها، كانت طريقتها في ترقية النمط الكلاسيكي والأساسي إلى شيء أكثر حداثة وجاذبية.

5- اختاري قطعة لتكون توقيع أسلوبك

عندما تفكيرين في أسلوب أزياء أودري هيبورن، فإن حذاءها الأسود البسيط ربما يكون أول شيء يتبادر إلى الذهن، فهي تلبسها مع كل شيء من البناطيل إلى التنانير والفساتين، وبغض النظر عن ملابسها يبدو حذاؤها الأسود مناسبًا دائمًا، ومع ذلك، قد يربط البعض الآخر اسم أودري هيبورن بالظلال الكلاسيكي، إجمالا كانت لديها عناصر فريدة تتناسب تمامًا مع بقية خزانة ملابسها، وتتميز بمظهر متناسق خاص بها.

6- فكري في مكياجك

الحواجب الأنيقة، الأظافر النظيفة والمشذبة، الشفاه الحمراء الجريئة: تعرف أودري هيبورن بالتأكيد قوة الجمال، ولحسن الحظ، يمكن اليوم القيام بالكثير من الرعاية مجانًا أو بسعر جيد، ويمكن أن يكون لها تأثير حقيقي على مظهرك العام، حتى لو لم تكن خزانتك غنية بقطع من جيفنشي، يميل الجمال إلى التأثير أكثر من الملابس الغالية الثمن، سواء كانت أظافر نظيفة ومهندمة وملونة بشكل جيد، أو قصة شعر لطيفة أو حواجب ذات شكل جيد.

ملاحظة أخرى على المظهر: من المعروف أن أودري هيبورن تبرز جزءا واحدا فقط من ملامحها في كل مرة، عيون حكيمة وشفاه جريئة، أو كحل ثقيل مع شفاه محايدة، لذا قومي بالأمر نفسه وابرزي جمال عيونك أو شفاهك، مع ترك باقي الوجه محايدًا للحصول على مظهر مناسب لكل الأوقات.

7- تصرفي بأناقة

من المحتمل أن يكون عامل الأسلوب الشخصي الأكثر تميزًا لدى أودري ليس ما ترتديه، بل كيف ترتديه، من خلال التصرف بأناقة دائما ما تبدو أنيقة ومتوازنة، سواء كانت تعمل في الحديقة أو تمشي على السجادة الحمراء، إنه تذكير رائع أنه في بعض الأحيان لا يمكن شراء الأسلوب الأنيق، فالطريقة التي تتصرفين بها مجانية وتساهم بشكل كبير في إكمال مظهرك.

‫في السبت، 27 يونيو 2020 في 1:20 ص تمت كتابة ما يلي بواسطة ‪Hoda Rashad‬‏ <‪[email protected]‬‏>:‬

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حيل لتقليد أسلوب أيقونة الأناقة أودري هيبورن دون إنفاق الكثير

تعد النجمة السينمائية أودري هيبورن أحد أكثر النساء أناقة وسحرا في العالم، فخلال حياتها كانت الوجه الإعلاني لـ "جيفنشي" العلامة التجارية التي صممت معظم إطلالاتها الأيقونية.

وعلى الرغم من أن أودري كانت ترتدي قطعا مصمّمة باهظة الثمن، إلا أنها من بين جميع المشاهير والنجوم تعتمد أسلوبا يسهل تقليده وذلك بفضل حبها للمظهر البسيط مثل البلوزات المخططة والجوارب الضيقة والأحذية الرياضية، واتضح أن أودري هيبورن هي رمز النمط المثالي للنسخ دون إنفاق الكثير، لذا اتبعي هذه النصائح لدمج مظهرها الخالد في خزانة ملابسك.

1- قصة الشعر القصيرة



اشتهرت أودري هيبورن بقصة شعرها القصيرة، التي يمكن اعتمادها بشكل يومي، حيث تتناسب القصة بشكل طبيعي مع وجهها الصغير ذي الملامح الأنثوية الجذابة، كما تتطلب هذه التسريحة القليل من الصيانة، ويمكن تسريحها بطرق مختلفة.

2- اعتمدي القطع الأساسية

بالنظر إلى صور أودري هيبورن يمكن رؤيتها غالبا وهي ترتدي قطعا أساسية بسيطة، ما لم تكن في حفل توزيع الجوائز، ولطالما فضلت أودري الملابس الأساسية التي تقوم بتنسيقها بمهارة لتواكب أحدث اتجاهات الموضة، وكانت الجوارب الطويلة والقمصان الداكنة والفساتين البسيطة جزءًا من خزانة ملابسها.

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ومن خلال التركيز على الملابس الأساسية، يمكنك توفير المال على المدى الطويل، يمكن أن تكلف الملابس عالية الجودة في البداية، لكنها ستبقى حاضرة في خزانتك لفترة أطول ويمكن تكييفها على مدار الفصول وفقًا للاتجاهات المتغيرة، وبدلاً من الاندفاع لشراء أحدث قطعة أزياء، سيكون لديك دائمًا الأساس المثالي لبناء باقي خزانة ملابسك كما يحلو لك.

3- تجاهل الاتجاهات



لم يصف أحد أودري هيبورن بأنها ضحية أزياء ولم تظهر إطلالاتها قط في قوائم أسوء الإطلالات طوال مسيرتها كنجمة هوليوود، وبالفعل فإن أسلوبها لا يزال مناسبًا حاليا كما كان في عام 1954، وذلك لأن أودري هيبورن كانت تتخطى الاتجاهات اللحظية من خلال الاستمرار في ارتداء قطعها الأساسية الخالدة.

4- التركيز على الإكسسوارات

كانت معروفة أيضًا بقفازاتها ووشاحها ومجوهراتها ، والتي كانت دائمًا جزءا من إطلالاتها، كانت طريقتها في ترقية النمط الكلاسيكي والأساسي إلى شيء أكثر حداثة وجاذبية.

5- اختاري قطعة لتكون توقيع أسلوبك

عندما تفكيرين في أسلوب أزياء أودري هيبورن، فإن حذاءها الأسود البسيط ربما يكون أول شيء يتبادر إلى الذهن، فهي تلبسها مع كل شيء من البناطيل إلى التنانير والفساتين، وبغض النظر عن ملابسها يبدو حذاؤها الأسود مناسبًا دائمًا، ومع ذلك، قد يربط البعض الآخر اسم أودري هيبورن بالظلال الكلاسيكي، إجمالا كانت لديها عناصر فريدة تتناسب تمامًا مع بقية خزانة ملابسها، وتتميز بمظهر متناسق خاص بها.

6- فكري في مكياجك



الحواجب الأنيقة، الأظافر النظيفة والمشذبة، الشفاه الحمراء الجريئة: تعرف أودري هيبورن بالتأكيد قوة الجمال، ولحسن الحظ، يمكن اليوم القيام بالكثير من الرعاية مجانًا أو بسعر جيد، ويمكن أن يكون لها تأثير حقيقي على مظهرك العام، حتى لو لم تكن خزانتك غنية بقطع من جيفنشي، يميل الجمال إلى التأثير أكثر من الملابس الغالية الثمن، سواء كانت أظافر نظيفة ومهندمة وملونة بشكل جيد، أو قصة شعر لطيفة أو حواجب ذات شكل جيد.

ملاحظة أخرى على المظهر: من المعروف أن أودري هيبورن تبرز جزءا واحدا فقط من ملامحها في كل مرة، عيون حكيمة وشفاه جريئة، أو كحل ثقيل مع شفاه محايدة، لذا قومي بالأمر نفسه وابرزي جمال عيونك أو شفاهك، مع ترك باقي الوجه محايدًا للحصول على مظهر مناسب لكل الأوقات.

7- تصرفي بأناقة

من المحتمل أن يكون عامل الأسلوب الشخصي الأكثر تميزًا لدى أودري ليس ما ترتديه، بل كيف ترتديه، من خلال التصرف بأناقة دائما ما تبدو أنيقة ومتوازنة، سواء كانت تعمل في الحديقة أو تمشي على السجادة الحمراء، إنه تذكير رائع أنه في بعض الأحيان لا يمكن شراء الأسلوب الأنيق، فالطريقة التي تتصرفين بها مجانية وتساهم بشكل كبير في إكمال مظهرك.

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