قبل إعادة فتحها.. أطفال ممنوعون من العودة للحضانة

ماما

أيام ويعاد فتح الحضانات أبوابها لاستقبال الأطفال من جديد، عقب أشهر من الغلق بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتعيش الكثير من الأمهات حالة من القلق من إعادة أبنائهم إلى الحضانة، فالبعض يرى أن الأمر به مجازفة، وقد يكون سببا في تعرض الأطفال للإصابة بالمرض.

وقدم الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بالمصل واللقاح، عدة نصائح للأمهات خلال حديثه لـ"هن"، قبل عودة الأطفال للحضانات، مؤكدا أنهم الأقل عرضة للإصابة.

وجاءت نصائح الطبيب على النحو التالي:

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تجنب عودة الأطفال مصابي السكر.

منع الأطفال أصحاب العيوب الخلقية بالقلب، من العودة حاليا.

تجنب عودة الأطفال أصحاب المناعة الضعيفة، أو المصابين بالفشل الكلوي.

ضرورة أن تكون الحضانة ذات كثافة منخفضة.

ضرورة أن تكون الحضانة جيدة التهوية.

الحرص على وجود تباعد داخل الفصل بين الأطفال.

حرص أطقم التدريس على ارتداء الكمامة.