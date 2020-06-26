قبل عودة الحياة لطبيعتها.. نصائح منظمة الصحة العالمية للتعايش مع كورونا

صحة

تستعد محافظات مصر، غدا، لأول أيام لتطبيق قرار إلغاء حظر التجوال، وعودة الحياة تدريجيا لطبيعتها، خاصة مع عودة أغلب الموظفين لعملهم.

ومع استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد، وضرورة التعايش معه، قدمت منظمة الصحة العالمية، عدة نصائح للوقاية والتعامل مع جائحة "كوفيد 19"، عبر موقعها على الإنترنت.

نصائح منظمة الصحة العالمية

- غسل اليدين بانتظام، لأن تنظيف يديك بالماء والصابون أو فركهما بمطهر كحولين يقتل الفيروسات التي قد تكون على يديك.

- الحرص على تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس، بثني المرفق أو بمنديل ورقي لمنع انتشار الجراثيم والفيروسات.

- تخلص من المنديل الورقي فوراً بإلقائه في سلة مهملات مغلقة.

Advertisements

- تغطية الفم والأنف باليد أثناء العطس والسعال تنقل الجراثيم إلى كل ما تلمسه من أشياء وأشخاص.

- تجنب المصافحة.

- ارتدي الكمامة.

- تجنب الاقتراب كثيرا من الناس.

- احتفظ بمسافة لا تقل عن 2 متر بينك وبين أي شخص يسعل أو يعطس، لأنك قج تلتقط العدوى عبر الرذاذ.

- اليدين تلمس العديد من الأسطح ويمكنها أن تلتقط الفيروسات وإذا تلوثت اليدان فإنهما قد تنقلان الفيروس إلى العينين أو الأنف أو الفم. لذا تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك، لأنه يمكن للفيروس أن يدخل الجسم عن طريقها ويصيبك بالمرض.

- إذا كنت تعاني من الحمى والسعال وصعوبة التنفس، اطلب المساعدة الطبية، فقد تكون مصاباً بعدوى الجهاز التنفسي، وأطلب الرقم 105 ليساعدك طبيا وللحد من انتشار فيروس كورونا.

- تابع المستجدات حول انتشار المرض واتبع نصائح مقدمي الرعاية الصحية، وتلك الصادرة عن سلطات الصحة العامة المحلية والوطنية.