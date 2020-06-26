لم يكشف عن مرضها.. حمادة هلال يطلب من متابعيه الدعاء لوالدته بالشفاء

علاقات و مجتمع

نشر الفنان حمادة هلال، عبر إنستجرام، صورة تجمعه بوالدته أمام الكعبة، معلقا: "أسألكم الدعاء.. يا رب اشفي أمي، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم".

وتفاعل معه الكثير من المتابعين، بالدعاء لوالدته، وتمنوا لها الشفاء العاجل ودوام الصحة وطول العمر، ومنهم من طلب الإفصاح عن حالتها الصحية.

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ويربتبط الفنان حمادة هلال، بوالدته، ارتباطا كبيرا، ففي يوليو من العام الماضي، اعتذر عن حضور حفل توزيع جوائز الميما، والذي جرى خلاله تكريم عدد من المطربين والموسقيين، وكان اعتذاره بسبب أزمة صحية تعرضت لها والدته، مما جعله يضطر للسفر والتواجد معها خلال هذه الفترة.

يُذكر أن أخر أغاني حمادة هلال، حملت عنوان "يا جمالها"، وظهرت معه في الفيديو كليب الفنانة الشابة منة عرفة.

كما طرح كليب بعنوان "خلينا متونسين ببعض"، كلمات محمد البنداري وسلمى رشيد، وألحان وتوزيع وميكس وماستر أحمد عبدالسلام.