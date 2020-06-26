تخلص من الصداع بتدليك إصبع قدميك.. 8 حيل تساعدك على تخفيف آلام الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

لديك اجتماع مهم للغاية في غضون ساعة، ولكنك تشعر بصداع، أو تجدك نفسك متوترا وأعصابك مشدودة؟ هذه الأنواع من المشاكل قد تفسد حياتك اليومية، خاصة إذا لم يكن لديك دواء في متناول اليد.

لحسن الحظ، هناك الكثير من الحيل المفيدة التي يمكن أن تساعدك على تخفيف الآلم، نذكرها لكم وفق ما نقل موقع "برايد سايت"، مع الأخذ في الاعتبار أنه يجب يرجى استشارة أخصائي قبل تجربة أي من هذه الحيل.

1. علاج الصداع عن طريق تدليك إصبع قدمك الكبير

توجد مناطق منعكس الرأس في الأعلى وعلى الجانبين وعلى قاعدة أصابع قدميك الكبيرة، إذا قمت بتدليك هذه المناطق، فقد تخفف التوتر في رأسك ورقبتك.

2. تهدئة أعصابك عن طريق النفخ على إبهامك

عندما تحاول الزفير من خلال مجرى الهواء المسدود تقريبًا، يحفز العصب المبهم الذي يتحكم في معدل ضربات قلبك. وهناك سبب آخر هو أن الإبهام له نبضه الخاص، لذلك عندما تضغط عليه، فإنه يؤثر على نبضك العام أيضًا.

3. عزز مزاجك بوضع قلم رصاص بين أسنانك

سيساعدك الاحتفاظ بقلم رصاص في فمك على تنشيط عضلات الابتسام التي يمكن أن تخدع دماغك وتزيد من معنوياتك.

4. أوقف نزيف الأنف بالضغط على اللثة العلوية.

Advertisements

يعتقد أن الضغط على اللثة يمكن أن يسد الشريان الذي يمد أنفك بالدم.

5. ابتلاع الحبوب العنيدة عن طريق إمالة رأسك إلى الأمام

إذا كنت تتناول شرابًا من الماء ثم تميل رأسك إلى الأمام بدلاً من الخلف، فهذا سيساعدك على التعامل مع الكبسولات التي يصعب ابتلاعها بسهولة. في هذه الحالة، يجب أن تطفو الكبسولات وستكون في الجزء الخلفي من الحلق على الفور.

6. فك عضلات رقبتك عن طريق تحريك رأسك

غالبًا ما يكون الإحساس بوخز بالذراع نتيجة ضغط الأعصاب في رقبتك. لذا، إذا قمت بفك عضلات رقبتك، سيساعدك ذلك على التخلص من الضغط الزائد في ذراعك.

7. تخفيف الصداع بوضع يديك تحت الماء البارد.

يمكن أن تؤدي درجة الحرارة الباردة إلى شد الأوعية الدموية وتقليل الضغط على أعصابك. يعمل بشكل أفضل على يديك لأن لديها الكثير من الأعصاب المتصلة مباشرة بدماغك.

8. تعامل مع الخوف من الإبر بالسعال

يمكن أن يعمل السعال كمصدر إلهاء بسيط لدماغك. كما أنه يزيد من ضغط الدم للحظات، مما يساعد على تقليل إدراكك للألم.