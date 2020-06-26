نصائح لصالونات التجميل والزبائن لتفادي نقل "عدوى كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم - تصوير- علاء أحمد:

تستعد معظم صالونات التجميل؛ لعودة الفتح مرة أخرى، بعد أن بدأت إجراءات العزل المنزلي تخف تدريجيًا، وفيما يلي بعض النصائح التي قدمتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية للعاملين والزبائن بصالونات التجميل.

نصح الاتحاد الوطني للشعر والجمال في بريطانيا مصففي الشعر بأن يقللوا التحدث مع العملاء خاصًة عند اقتراب الأنفاس، للحد من نقل العدوى.

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ومن ضمن الإجراءات التي نصح بها الاتحاد الوطني للشعر أن يحجز العميل موعده مسبقًا، وهذا لتقيل الوقت الذي يقضيه داخل الصالون.

التحدث مع العملاء حول إجراءات السلامة التي يتخذوها لحمايتهم وحماية العاملين، ومنها أن كل شخص يحضر معداته الخاصة به من مقص وملقاط وفرشة الشعر ومناديل ومعقمات.

كما ينصح العاملين بتوصية الزبائن بغسل أيديهم باستمرار، إلى جانب تعقيم المكان جيدًا عدة مرات في اليوم، خاصًة المقابض والأبواب والكراسي.