بيض بالملوخية وعسل بالخيار.. ما تأثير أغرب "ميكسات الأكلات" على جسمك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

الاستمتاع بتذوق الأطعمة والاشتهاء إليها يختلف من شخص لآخر ومن ثقافة مجتمعة لأخرى، فمثلا ما يعشقه الصينيون في تناول الحشرات لا يتقبله المصريون الذي يحبون تناول الفسيخ والرنجة وأرجل الحيوانات، وهكذا، ويستنكره بعض الشعوب.

أيضا على مستوى الأفراد، يبتكر البعض طريقة بعينها للاستمتاع بالأطعمة -ومنها بعض "الميكسات" كخلط نوع معين على آخر- حتى لو وضع أكل ساندوتش بيض بالملوخية، أو خيار بعسل أسود، وغيرها من الأكلات التي قد يبدو غريبة وغير مقبولة.

وعبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أجاب عدد من رواد الموقع عن سؤال "أكلات محدش غيرك بياكلها؟"، وجاءت الإجابات كالتالي:

- ساندوتش بيض بالملوخية

- خيار بالعسل الأسود

- جبنة رومي بعسل أسود

- جبنة حادقة بمربى.

- مربى بالخيار.

- بيض بالعسل.

- أفوكاتو بالبيض.

- أرز برمان.

- ساندوتش معجون طماطم.

- تونة بالزبادي والليمون والجزر.

- رقاق مع ميه بسكر وعنب.

- ساندوتش موز.

- خيار بالشكولاتة.

هل هناك تأثير سلبي لهذه الأطعمة؟

يؤكد الدكتور سيد حماد استشاري التغذية بالمعهد القومي لـ"الخليج 365"، أنه ليس هناك أي ضرر على جسم الإنسان أو معدته، بالعكس ترتفع قيمتها الغذائية نتيجة خلط عدد مختلف من المكونات، ولكن يجب الحرص عند تنفيذ الإضافات والخلطات المطبوخة وطهيها جيدا لتجنب تراكم البكتريا والميكروبات.

وأوضح "حماد"، أن الأشخاص الذين يميلون لخلط الأكلات ذات المذاق الحلو بالأكلات ذات المذاق الحادق في نفس الوجبة، هم أشخاص لديهم خلل في مستقبلات التذوق وليس لديهم ما يفضلوه عن الآخر.

وأضاف أنه يجب الابتعاد عن خلط المواد التي ينتج عنها مركبات كيميائية تؤثر على الصحة، والخلطات بين الطعام يفضل أن تكون طبيعية ويتقبلها الشخص ويحبها.