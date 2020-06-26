علاقات و مجتمع
لا يزال الجمهور متأثرا بمسلسل البرنس، الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، وخاصة مشهد الطفلة التي تركها أحمد زاهر، في الشارع بمفردها، حينما ترك "فتحي" ابنة شقيقه وحيدة في الشارع.
ونشر الفنان أحمد زاهر، صورا تجمعه بابنته الكبرى ملك، ليحتفل معها بعيد ميلادها، وذلك عبر حسابه الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهر "زاهر" و"ملك" في الصور بملابس صيفية، وكتب تعليقا عليها: "كل سنة وانتي طيبة يا روح قلبي، يا أول فرحتي، ربنا يحميكي ويخليكي ليا يا أجمل وأحن وأطيب بنوتة في العالم، بحبك يا ملك".
وتفاعل معه نجوم الفن في التعليقات ليهنئوا "ملك" بعيد ميلادها، كما تفاعل الجمهور عبر الإعجابات والتعليقات والتي كان من بينها: "هو فتحي معاكم في البيت بردو ولا ده قدام الكاميرا بس؟"، و"كده يا فتحي سايب بنت أخوك في الشارع وبتحتفل ببنتك؟".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد زاهر يحتفل بعيد ميلاد ابنته ملك.. ومتابعون: وبنت أخوك يا فتحي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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