اختراعات كورونا.. ريهام أيمن تستبدل الكمامة بالاسكارف: "التطور الطبيعي"

لايف ستايل

شاركت الفنانة ريهام أيمن، زوجة الفنان شريف رمزي، متابعيها بعدة صور جديدة، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "ريهام" بإطلالة كاجوال، مرتدية بنطلون أحمر مع شيميز أبيض صيفي، وقررت الفنانة استبدال الكمامة الطبية بالاسكارف الخاص بالشعر، باللون الأحمر النقوش، معلقة: "التطور الطبيعي الكمامة".

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وتفاعل العديد من المتابعين مع الصور التي حصدت الآلاف من تسجيلات الإعجاب.

كيف تقضي ريهام أيمن العزل

ومنذ بدء ساعات الحظر وتشارك الفنانة ريهام أيمن بصور ومقاطع فيديو خلال قضاءها فترة الحجر المنزلي بصحبة زوجها وأطفالهما.

وشاركت "ريهام" بالعديد من مقاطع "التيك توك" بصحبة شريف رمزي، مع جلسات التصوير المختلفة في المنزل وبحمام السباحة خلال فصل الصيف.