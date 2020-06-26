خطة أصحاب الحضانات بعد إعادة فتحها: الدخول بالحجز ومفيش باصات

علاقات و مجتمع

بداية من الشهر المقبل،تفتح الحضانات أبوابها مرة أخرى، لاستقبال الأطفال وأبناء الأمهات العاملات من جديد، بعد إغلاق دام أشهر قليلة لتفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

عودة العمل بالحضانات أمر ربما يثير القلق لدى بعض الأمهات، خاصة لترك أطفالهن بمفردهم في الحضانة لعدد ساعات طويلة، خاصة في ظل انتشار الوباء المستجد، وتعريضهم لخطر الإصابة.

فريدة: العودة بالحجز وممنوع دخول أولياء الأمور

لكن عودة العمل بالحضانات مرتبط بعدد من إجراءات الوقاية يتبعها أصحابها، ضمانًا لسلامة الأطفال وتنفيذًا لقرارات وزارة التضامن الاجتماعي، لذلك منذ أن تم الإعلان عن موعد فتح الحضانات بدأ أصحابها في تشديد طرق الوقاية والأمان للأطفال.

فريدة أكرم، هي صاحبة حضانة "يوبي"، بدأت من اليوم اتباع إجراءات الوقاية وخطة العمل التي تسير عليها، كانت بدايتها شراء أجهزة الترمومتر، لقياس درجة حرارة الأطفال والعاملين عند دخولهم، بالإضافة إلى تركيب أحواض عند مدخل الحضانة، حتى يغسل الجميع أيديهم عند الدخول.

توفير عدد كبير من الكمامات الطبية والقفازات والكحول ومطهرات الأيدي ووضعها في أماكن متفرقة بالحضانة، وداخل الفصول أيضًا، التي يستخدمها الأطفال والعاملون في الحضانة على مدار اليوم، ويتم تغييرها بشكل دوري.

وتابعت "فريدة" في حديثها لـ"هن"، عن إجراءات الوقاية، بأنه لن يتم استقبال جميع الأطفال، فالعودة إلى الحضانة سيكون بالحجز، بالإضافة إلى تقليل الأعداد داخل الفصل الواحد، بحد أدنى 5 أطفال في الفصل، كما أنها حرصت على تأجيل عودة العمل بالأتوبيسات الخاصة بالحضانة، إلى منتصف شهر يوليو، والتي تعمل أيضًا بنظام الحجز وليس جميع الأطفال: "عشان أضمن أقل عدد من الأطفال".

وأوضحت "فريدة"، بأنه سيتم منع دخول أولياء الأمور والمرافقين للأطفال إلى الداخل، حيث يتسلم فرد الأمن الطفل ويتم تعقيمه جيدًا للدخول، ويتكرر الأمر نفسه عند استلام ولي الأمر لابنه.

وعن توقعاتها بمجيء عدد كبير من الأطفال عند بداية فتح الحضانة، رأت "فريدة"، بأنها لا تتوقع أعداد كبيرة في البداية، نظرًا لخوف الكثير من الأمهات على أطفالهن، لكنها أيضًا ستجد ترحيبا من بعض الأمهات العاملات اللائي يقدمن على ذلك حتى يتمكن من العمل.

نسمة: وضعنا خطة عمل لحماية أطفالنا

قواعد كثيرة وضعتها إدارة حضانات "under 5"، للتعامل مع بدء العمل مع الشهر القادم، تحدثت عنها نسمة هيركي، مديرة إحدى الفروع، لـ"هن"، كانت البداية من تعقيم الأطفال والموظفين من عند دخولهم المبنى وتطهير الأمتعة، والتحقق من درجات الحرارة للجميع والذي يحدث أكثر من مرة على مدار اليوم.

Advertisements

وتابعت "هيركي"، بأنه يسمح فقط لأولياء الأمور دخول منطقة الاستقبال مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وغير مسموح لهم بالدخول إلى مبنى الحضانة.

وأوضحت "هيركي"، بأنه سوف يتم تقليل كثافة الأطفال داخل الفصل الواحد لتحقيق التباعد الاجتماعي، وترك مسافة مترين بين كل طفل وآخر.

وتابعت أيضًا فيما يخص الإجراءات المتبعة مع العاملين، سيتم التشديد على جميع الموظفين من مقدمي الرعاية العاملات بالحضانة ارتداء الكمامات وغسل الأيدي كل ربع ساعة، مع الحرص على ضرورة ارتداء قفاز اليد أثناء تقديم الوجبات، واتباع إجراءات التعقيم بالمطهرات الخاصة والكحول بشكل مستمر على مدار اليوم.

وفيما يخص إجراءات النظافة، أوضحت "هيركي"، بأنه سيمنع استخدام الفوط القماش ويتم استخدام الفوط الورقية للتخلص منها على الفور، ويتم وضع المطهرات للأيدي على مسافات متساوية وفي كل الأماكن وتكون سهلة الوصول للطفل والعامل حتي يتم تطهير الأيدي.

وأوضحت "هيركي" بأن الأتوبيسات الخاصة بالأطفال لن يتم العمل بها حاليًا، كما أنه سيمنع تنظيم أي رحلات خارج المبنى للأطفال، وعدم إقامة الحفلات الجماعية، وفيما يخص الأنشطة اليومية، أوضحت بأن النشاط الفردي لن يتعدى الـ6 أطفال.

وقالت إنه سوف يتم تعقيم جميع الألعاب بصفة مستمرة، ومنع استخدام البازل والصلصال، كما أنه يمنع استخدام مكيفات الهواء بقدر الإمكان، كما أنه يتم تعديل قوائم الطعام ووضع الكثير من الخضروات والفواكة الطازجة التي تحتوي على فيتامينات لتقوية المناعة.